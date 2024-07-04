港鐵加薪2.05%至6.15%　另發45周年一次性特別獎金 (更新)

港鐵加薪2.05%至6.15%，另發放特別獎金。(資料圖片)

港鐵今(4日)公布本年薪酬檢討結果，非經理級員工基本薪酬加幅為2.05%至6.15%，表現優秀的員工會獲發放「工作表現獎」，以及會向合資格員工發放「酌情特別獎金」和45周年「一次性特別獎金」。有傳媒引述消息指，全體員工可額外獲發0.45個月薪獎金，連同其他獎金視乎表現，可獲相等於1.55至2.22個月薪獎金。

港鐵加薪2.05%至6.15%，另發放特別獎金。(資料圖片)

另外，港鐵今年亦引入新的福利，包括為單身全職員工增設「1+1」優惠，讓單身全職員工可提名一位親友，享用免費乘車福利，作為現有員工家屬免費乘車以外的新增安排。

港鐵表示，相信今次薪酬檢討及各項優化措施措施，有助公司吸引人才，確保薪酬福利具競爭力，以招聘員工，為業務範疇作出貢獻，亦為市民提供優質的服務。

總工會：加薪幅度可接受

香港鐵路總工會表示，今次絕大部分港鐵員工加幅有4.1%或以上，貼近工會提出的加幅要求，認為加薪幅度可接受，但期望港鐵未來繼續改善員工薪酬待遇，以挽留人才及加強勞動市場的招聘競爭力。

工會又指，港鐵人手不足問題至今仍未見舒緩，促請港鐵需要繼續推出有力措施如「年資增薪」作為挽留和吸引人才的措施，以滿足長遠發展需要。