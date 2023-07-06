港鐵加薪2.05%至6.15% 工會︰與期望幅度有落差

繼九巴及龍運宣布加薪4.2%，港鐵昨亦宣布加薪，非經理級員工的基本薪酬加幅為2.05%至6.15%，絕大部分員工加薪幅度為4.1%或以上。有工會指，港鐵凍薪兩年，今年加幅亦未達到預期的7%加幅，擔心現時薪酬水平難以挽留人才之餘，亦難以吸引新血。另有工會坦言只能無奈接受。

港鐵公布非經理級員工今年基本薪酬加幅為2.05%至6.15%。港鐵指，仔細考慮公司業績和市場環境等各個因素後，作出決定，具體加幅會按個別員工的工作表現而定，大部分員工加幅為4.1%或以上，表現優秀者會另獲發「工作表現獎」。港鐵指，為肯定員工過去12個月貢獻，包括在通關和鐵路拓展的努力，會向合資格員工發放「酌情特別獎金」；另外，調整與工作相關津貼，包括洗衣津貼、農曆新年假膳食津貼、颱風膳食津貼、夜班當值津貼及個別職級的定額津貼。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強指，今年薪酬調整無法補回過去兩年凍薪差距，與預期的7%加幅有距離。他續指，鐵路工作人員非輕易在勞動市場有替代，除要確保列車安全、做好維修外，「(鐵路條例)嗰本書兩吋厚，員工每年考一次」，職員違例將有嚴重處分，曾有人不堪壓力而離職。惟港鐵亦無就挽留人才和搶人才作任何措施，工會憂現時薪酬水平難以挽留人才，亦難吸引新血。

香港鐵路總工會對港鐵加薪未能回應工會所爭取的幅度，只能無奈接受。指人才是港鐵未來發展的關鍵，加上經濟復甦下，各行業搶人才，認為港鐵應保持人力資源競爭力優勢，以防員工流失率增加，就薪酬、工作環境及晉升階梯等「根源」問題上作改善。