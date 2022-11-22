港鐵國產列車「Q-Train」周日觀塘綫首載客　逐步取代舊英製列車

港鐵今日(22日)表示，在2015年購入的8卡93列的內地青島四方製列車「Q-Train」，將於周日(27日)率先於觀塘線投入服務，並會陸續抵港，稍後會在荃灣綫、港島綫及將軍綫運作，逐漸取代由1979年開始使用的英製列車M-Train。

新列車6大提升 包括可實時遙距監察列車

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，新列車「Q-Train」將會有6大提升，包括：

車門旁邊座位有改動， 部分車門旁邊的玻璃屏風稍微移入車廂內， 讓上落車位置更寬敞， 騰出更多空間讓乘客上落車 ，同時扶手欄及扶手環集中在車廂中間，吸引乘客走入車廂中間，讓更多月台乘客可以上車

騰出更多空間讓乘客上落車 車廂內的扶手裝置由20多個增至64個，包括環型扶手桿和吊環扶手

座椅 以人體工學設計， 並配備背靠 ，同時多用途空間增設挨杆

全面採用LED燈照明 ，並在車門位置上方增設橫形的LED燈，方便乘客識別車門位置

列車路綫顯示屏將改以動態路綫圖顯示，可即時提供更多車務資訊， 例如路線、行走方向、車門打開方向及突發資訊等

增設多種智慧功能，其中在座位下方設有裝著監視列車不同裝置的箱子，方便港鐵收集資料，提供工程人員遙距監察列車設施

楊美珍指，港鐵今次購入8卡93列列車，涉及60億元，是港鐵歷來最大投資，又指新列車已完成嚴格測試，結果良好，確保安全可靠，亦獲政府部門確認安全及良好，即將投入服務。