港鐵國產列車「Q-Train」周日觀塘綫首載客　逐步取代舊英製列車

港鐵今日(22日)表示，在2015年購入的8卡93列的內地青島四方製列車「Q-Train」，將於周日(27日)率先於觀塘線投入服務，並會陸續抵港，稍後會在荃灣綫、港島綫及將軍綫運作，逐漸取代由1979年開始使用的英製列車M-Train。
新列車6大提升 包括可實時遙距監察列車
港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，新列車「Q-Train」將會有6大提升，包括：
- 車門旁邊座位有改動，部分車門旁邊的玻璃屏風稍微移入車廂內，讓上落車位置更寬敞，騰出更多空間讓乘客上落車，同時扶手欄及扶手環集中在車廂中間，吸引乘客走入車廂中間，讓更多月台乘客可以上車
- 車廂內的扶手裝置由20多個增至64個，包括環型扶手桿和吊環扶手
- 座椅以人體工學設計，並配備背靠，同時多用途空間增設挨杆
- 全面採用LED燈照明，並在車門位置上方增設橫形的LED燈，方便乘客識別車門位置
- 列車路綫顯示屏將改以動態路綫圖顯示，可即時提供更多車務資訊，例如路線、行走方向、車門打開方向及突發資訊等
- 增設多種智慧功能，其中在座位下方設有裝著監視列車不同裝置的箱子，方便港鐵收集資料，提供工程人員遙距監察列車設施
楊美珍指，港鐵今次購入8卡93列列車，涉及60億元，是港鐵歷來最大投資，又指新列車已完成嚴格測試，結果良好，確保安全可靠，亦獲政府部門確認安全及良好，即將投入服務。
新車沿用舊信號系統 新系統料2029年完成
港鐵車務總監李家潤指，港鐵採用新列車先行，新信號系統隨後的安排，將沿用現有信號系統，待市區綫信號系統更换工程完成後，才轉用新信號系統，認為是照顧乘客需要，當中荃灣綫最快可望在2025至2026年使用新信號系統，再根據實際運作情況，陸續安全有序大約一年做一條市區鐵路綫，整體工程預計在2028至2029年完成。他指在新信號系統下，港鐵有空間加密班次，根據目前乘客量估算，新系統會增加可載客量，可以滿足2031年後的乘客量增長。
在硬件工程方面，李家潤指路軌旁和其他相關信號安裝工程進展一直順利，荃灣綫已經全部完成，觀塘綫、港島綫、將軍澳綫硬件安裝亦達九成以上，認為目前最關鍵工序是軟件方面，經過檢視工程進度，決定採取修訂方案。他又說，經油麻地出軌事故後，新列車將於車尾緊急出口斜道加裝獨立存感器，若有人擅自使用或出現同類情況，控制中心可更快掌握情況。