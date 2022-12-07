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2022-12-07 14:35:00

港鐵大圍站男子墮軌亡 東鐵綫列車服務一度受阻 (更新)

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【14:35更新】大圍站今早有男子墮軌，東鐵綫列車服務一度受阻，消防員將遺體移離路軌。車站月台的閉路電視片段顯示，一名男乘客在列車進入月台期間自行跳入路軌範圍。

港鐵表示，今日上午10時50分左右，東鐵綫一列往上水方向的列車進入大圍站月台期間，車長見到有乘客由月台進入路軌範圍，即時停車。月台上職員亦即時按動緊急掣，防止其他列車進出車站。車站職員隨即到場處理，並通知車務控制中心報警及通知消防。

事故處理期間，東鐵綫列車服務需要作出調整，東鐵綫九龍塘至沙田站暫停服務，來往金鐘至九龍塘站維持6分鐘一班車，而來往沙田至上水站維持6分鐘一班車。期間，公司安排免費接駁巴士行走九龍塘至沙田站。至下午約12時10分，事故處理好，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

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【11:10更新】港鐵表示，由於有人進入東鐵綫大圍站路軌範圍，東鐵綫服務受阻。

九龍塘至沙田站來回方向暫停服務

現時東鐵綫九龍塘至沙田站來回方向暫停服務，來往金鐘至九龍塘站維持6分鐘一班車，來往沙田至上水站維持6分鐘一班車。港鐵正安排免費接駁巴士行駛九龍塘至沙田站。

港鐵補充指，職員現正處理有關情況。根據過往經驗，預計需要約45至60分鐘處理此類事故，呼籲乘客考慮使用觀塘綫轉乘屯馬綫。

生命熱線（網上圖片）

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