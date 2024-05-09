港鐵大維修 7.28觀塘綫太子至何文田列車全日停

港鐵觀塘綫通車至今接近45年，因應需要大型維修及保養，太子站至何文田站列車服務將於7月28日全日暫停，以更換油麻地站附近交叉渡綫隧道頂部用作承托設備和電纜的金屬吊架。港鐵解釋，由於工程較複雜，無法在一般收車後的「黃金兩小時」內完成，經考慮後決定暫停有關服務「一氣呵成」更換設備，有信心能在緊接的上班日恢復正常服務。港鐵強調當日所有車站如常運作，估計受影響乘客的車程需時增加2至12分鐘。 港鐵去年宣布投放650億元，在5年期間更新鐵路設施及保養維修，昨宣布觀塘綫太子站至何文田站(中間兩站為旺角及油麻地)的列車服務，將在7月28日(周日)全日暫停服務，屆時觀塘綫會「一分為二」成調景嶺站至太子站和何文田站至黃埔站兩段，太子站亦會變成觀塘綫與荃灣綫唯一轉車站。為免乘客聚集在太子站，兩段觀塘綫當日會稍為「拉疏」班次間距，乘客候車時間料比平時多一至兩分鐘。

港鐵：當日站站有車搭 港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲稱，當日荃灣綫和屯馬綫服務如常，並再三強調當日所有車站都如常運作，「站站有車搭。」她表示，部分乘客當日或要乘搭其他路線往受影響車站，預計淨車程時間會延長2至12分鐘，又稱港鐵網絡的替代路線已足夠，故不會提供免費鐵路替代巴士服務。以荔景站往黃埔站為例，當日可改乘東涌綫至南昌站，再經屯馬綫到何文田站轉觀塘綫，需時多5分鐘；觀塘綫石硤尾站往何文田站，當日則可經九龍塘轉東鐵綫到紅磡再轉屯馬綫，車程增11分鐘。 九巴兩路線免費接駁 不過，由黃埔站、何文田站往返油麻地站的乘客，當日就要乘搭屯馬綫、東鐵綫、觀塘綫和荃灣綫。李婉玲承認有關方式較轉折，因此將與九巴合作，讓市民免費乘搭行經何文田和油麻地的8號線，以及可在紅磡和油麻地的數個指定巴士站，免費乘搭30X線往油麻地或黃埔花園方向，兩線當日服務時間會延長至與原有觀塘綫相若，往返黃埔花園和荃灣的30X線更會加開短途班次來往黃埔及油麻地，需要時會再加班。