港鐵學生乘車優惠計劃明日起接受新學年申請　新增申請學生手機八達通服務

今個學年起，符合使用學生手機八達通的學生，在電子平台提交新申請時，可直接選擇採用學生手機八達通。當學生收到八達通發出之申請獲批電郵後，按指示在八達通手機應用程式加入「學生手機八達通」，便可立即享用學生乘車優惠。過程中節省等候收取實體八達通的時間，整個申請手續將可縮短約1星期。目前，約7萬名港鐵學生乘車優惠計劃受惠學生，已採用學生手機八達通。

港鐵學生乘車優惠計劃明日起接受新學年申請，向合資格學生提供全年每程約半價的港鐵車費優惠。今年新增學生手機八達通服務，當申請成功後，學生可直接在手機加入「學生手機八達通」，毋須等候收取實體八達通，申請過程更方便。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示，樂見電子化申請已成為學生申請港鐵學生乘車優惠計劃的主流方式。今次港鐵與八達通再進一步為逾45萬名合資格學生提供學生手機八達通的服務，由申請到啟用過程全面電子化，帶來更智慧便利的體驗。

學生乘港鐵可賺取更多積分

港鐵亦為學生推出全新推廣活動，由今年8月15日至10月31日，新登記MTR Mobile並連結「學生身分」個人八達通的賬戶，在首2個月乘搭港鐵，每1元車費可賺取20 MTR分(即額外15 MTR分)。