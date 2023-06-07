港鐵宋皇臺緊急出口輕微沉降　公營房屋打樁工程暫停 (更新)

【18:06更新】新增港鐵回應
政府發言人今日(7日)表示，港鐵宋皇臺緊急出口其中一個監測點的沉降記錄，於周一(5日)達到20毫米，按既定程序，房委會應房屋局常任秘書長辦公室轄下獨立審查組的要求，已於同日暫停在有關緊急出口30米範圍內的打樁工程。
沉降對周邊鐵路設施沒影響
政府發言人指，啟德發展區2B3號地盤的公營房屋發展項目當時正進行打樁工程。當局稱，獨立審查組、房委會建築團隊、屋宇署及港鐵公司已派員視察有關緊急出口，確認其結構安全，又指該沉降沒有影響其他周邊鐵路設施的結構安全；機電工程署已檢視港鐵公司提交與鐵路運作安全相關的監察記錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求。
已要求房委會建築團隊制訂緩解措施
獨立審查組及港鐵公司會繼續密切監察有關情況，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全，已聯同港鐵公司，要求負責該發展項目的房委會建築團隊制訂緩解措施，以及合適和不會對鐵路設施造成影響的施工方法。
港鐵：確保鐵路設施和營運安全不受影響 才考慮讓承辦商復工
港鐵表示，已聯同有關政府部門作出檢視，確認現時鐵路安全及營運不受這外方建築工程影響，並會持續監察。港鐵亦已要求負責該建築項目的註冊建築專業人士，提供施工方法及緩解措施，以減低工程帶來的沉降幅度，並確保鐵路設施和營運安全，不會受後續工程影響後，才考慮讓項目承辦商恢復相關工程。