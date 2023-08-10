港鐵宋皇臺緊急出口輕微沉降　公營房屋發展項目打樁工程獲准復工 (更新)

港鐵宋皇臺緊急出口其中一個監測點早前曾錄得輕微沉降，房委會應房屋局常任秘書長辦公室轄下獨立審查組的要求，暫停在有關緊急出口30米範圍內的打樁工程。政府發言人表示，經考慮房委會建議的緩解措施方案後，有關復工的要求已於今日獲接納，而暫停的相關打樁工程亦於今日復工。房屋局常任秘書長辦公室轄下獨立審查組，並接納房委會建築專業團隊提交的詳細工程分析及修訂圖則，將該緊急出口的預設停工沉降指標修訂為36毫米，團隊確認此沉降幅度對相關鐵路設施結構安全不會造成影響，港鐵亦已確認經修訂的預設停工指標，不會影響鐵路運作安全。

發言人指，由於設置在港鐵屯馬綫宋皇臺緊急出口的一個監測點沉降紀錄，於6月5日達到預設停工指標，上述項目於緊急出口30米範圍內的打樁工程於同日暫停。政府隨後於6月7日公布有關情況，並由獨立審查組、屋宇署及港鐵公司確認相關鐵路設施結構安全。機電工程署和港鐵公司亦確認鐵路運作安全。負責該發展項目的房委會，其建築專業團隊已向獨立審查組及港鐵公司就事件提交調查報告，並建議採取適當的緩解措施，以確保有關工程復工後不會對附近鐵路設施結構安全造成影響。房委會建築專業團隊及後要求復工。

房委會提交的調查報告及緩解措施方案，指出復工不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響。港鐵公司已獲徵詢並同意復工不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響。獨立審查組已接納房委會提交的有關復工方案。獨立審查組、屋宇署及港鐵公司亦已檢查和確認現時有關鐵路設施結構安全。機電署則已檢視港鐵公司所提交有關鐵路運作安全的監察數據，確定鐵路狀況符合安全運作要求。機電署亦確定港鐵公司有嚴謹的監測措施，可確保鐵路運作安全。