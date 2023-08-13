港鐵客務支援隊成立10周年　「打風趕車」經歷促成後勤職員上前線

每當天文台懸掛8號風球、港鐵車務出現延誤，或遇上新綫路開通等「大日子」，市民有否留意到穿著粉紅色背心的港鐵職員？他們是俗稱「粉紅戰隊」的客務支援隊，由港鐵不同部門的文職員工義務組成。支援隊2013年成立至今踏入10周年，成員數目由最初約70人增加至目前近900人，累計出動超過80次，動員人數亦超過3,000人次。

趕回家經歷感同身受 難忘乘客親自道謝 「粉紅戰隊」本身屬義務性質，本職是港鐵高級系統及物流主任的王偉強，亦因一次「打風」乘港鐵趕回家的經歷，令他明白到乘客那種徬徨心情，於是在2014年自動請纓加入成為「颱風支援隊」隊員，在收到通知即將懸掛風球，便會穿上粉紅背心到大型轉車站當值。他自言，一直從事後勤工作，無太多機會和乘客溝通互動，走到前線後反令他擴闊眼界，更了解車站環境和車務運作。他回想起2021年颱風「圓規」襲港，天文台當時懸掛8號風球，他一到美孚站當值，已看到大堂逼滿人潮，歸家心切的乘客難免鼓譟，但他不會「上心」，明白乘客只是想盡快回家。反而令他感到難忘的是，當日有乘客專程走到面前道謝，感謝他們在「打風」期間緊守崗位，王偉強指看到人潮逐漸散去、安全回家，自己亦很有滿足感。

協助唔識填「黑碼」乘客 難忘眉頭緊皺到一展愁眉 同樣是「粉紅戰隊」成員的還有港鐵管治及公司秘書副主管黃慧玲，她指在「打風」期間，不忍前線同事「大汗疊細汗」在車站當值，於是決定加入「戰隊」，更擔任「周末特別支援隊」隊長，在通車、通關等特別日子出動。黃慧玲指最難忘的一次經歷，是羅湖站在全面通關下重開時，留意到很多乘客趕時間過關，卻不懂填寫俗稱「黑碼」的健康申報二維碼。當她看到乘客在她協助下，由眉頭緊皺到一展愁眉，認為這是平常在辦公室難以感受的事。黃慧玲又指，原本的工作與前線完全沒有關係，可謂「大纜都扯唔埋」，參與「粉紅戰隊」工作正正有機會認識前線崗位，很有意思。而她擔任小隊隊長，在出動前要準備隊員出勤名單及分配工作，亦會預早到車站熟悉環境，以便解答乘客疑難。

李婉玲﹕成立「粉紅戰隊」達致「三贏」 至於帶領整個「粉紅戰隊」的港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲指，港鐵每日有逾8,000班次，絕大部分順暢，但偶爾會遇到意外。她很欣賞來自各部門的文職同事義務加入支援隊，形容情況是「三贏」，令市民獲協助、令前線員工在支援下增強了信心，亦令「粉紅戰隊」成員更了解公司運作和乘客需要，她相信對日常工作也有幫助。李婉玲又提及，愈來愈多人加入「粉紅戰隊」，是因為同事間對於有關工作的口碑良好，同事在前線工作上有得着，會向其他同事分享體會，繼續令更多人願意加入團隊，令前線後勤同事「一條心」為乘客服務。