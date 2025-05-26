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2025-05-26 11:26:18

港鐵將軍澳綫停駛｜多宗事故罰1920萬元回饋乘客　設一日「半價乘車優惠」

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港鐵將軍澳綫停駛｜事故持續約5小時18分鐘，影響放工繁忙時段。(資料圖片/林源俊攝)

港鐵將軍澳綫停駛｜事故持續約5小時18分鐘，影響放工繁忙時段。(資料圖片/林源俊攝)

運輸及物流局局長陳美寶今日(26日)在立法會一個委員會表示，港鐵就上周四(22日)將軍澳綫電力供應和信號系統故障的事件，需撥出合共1920萬元回饋乘客，連同早前於2月及4月的工程車事故，港鐵會按機制要求，安排一日特別車費日，為乘客提供半價乘車優惠。

將軍澳綫上周四因電力事故導致服務暫停 港鐵將軍澳綫停駛｜乘客需轉乘免費接駁巴士或尋找替代交通工具。(資料圖片/林源俊攝) 港鐵將軍澳綫停駛｜乘客需轉乘免費接駁巴士或尋找替代交通工具。(資料圖片/林源俊攝) 港鐵將軍澳綫停駛｜事故持續約5小時18分鐘，影響放工繁忙時段。(資料圖片/林源俊攝) 港鐵將軍澳綫停駛｜事故持續約5小時18分鐘，影響放工繁忙時段。(資料圖片/林源俊攝) 港鐵將軍澳綫停駛(林俊源攝) 港鐵將軍澳綫停駛(林俊源攝) 港鐵將軍澳綫停駛｜網上影片拍到列車於隧道行駛期間，外面出現「爆閃」火光及巨響，該短片並非事發一刻拍到，而是工程人員及後以無載客列車測試時，再次出現短路情況。(Riders fb專頁)

不是在問題發生後才補救

陳美寶表示，港鐵近月數度發生事故對市民造成不便，政府極度關注，就2月及4月凌晨在東鐵綫分別發生的兩宗工程事故，以及上周四在將軍澳線發生的事故，她責成港鐵全面及有系統地為整個鐵路網絡作風險評估，以加強鐵路系統的整體韌性。她強調鐵路系統的健康非常重要，希望港鐵公司能夠走在問題出現之前，而不是在問題出現之後才急於補救和應變。

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她表示，接二連三的事故反映現時港鐵系統維修及維養制度有改善空間，有必要從不同方面全面檢視，將安全系數大大提升。

港鐵：設感謝日、應用程式積分回贈乘客

港鐵表示會認真檢討、提升處理事故的應變能力，包括預告服務修復時間，並引進科技提升營運能力。就將軍澳線電力受阻引發服務暫停，港鐵營運及本地鐵路總管李婉玲指迅速派工程人員去處理，確認是架空電纜短路導致事故後，臨時修復，並於當晚10點33分恢復服務，同時安排接駁巴士接載受影響乘客、提供最新車務資訊。港鐵會按機制設立感謝日回贈乘客，亦會透過應用程式MTR Mobile向乘客提供積分，作為額外回贈。
 

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