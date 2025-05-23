熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-05-23 12:22:00

港鐵將軍澳綫停駛｜專家稱港鐵應針對性加強監察能力　改善事故應變處理

分享：
張年生建議港鐵聯同巴士公司、警方和消防等不同部門加強聯合演習，改善事故應變處理方法。(資料圖片／鍾式明攝)

張年生建議港鐵聯同巴士公司、警方和消防等不同部門加強聯合演習，改善事故應變處理方法。(資料圖片／鍾式明攝)

受電力供應和信號系統故障影響，將軍澳綫服務昨日傍晚起受阻約5小時，一度全線暫停。港鐵初步調查相信，事件涉及架空電欖組件移位和短路。鐵路運輸專業人員協會主席張年生在港台節目《千禧年代》說，估計事故源於電力故障影響訊號系統，導致組件失靈，列車停駛。其中一個可能是電纜設備故障導致短路，另一可能是架空電纜組件鬆脫，觸發保護裝置啟動，導致短路。

張年生擔心港鐵培訓工作未到位

張年生指出，涉事路段信號系統的自我保護裝置的設計較舊和不完善，一旦受到外來壓力，需要以人手檢查更換，未有自動恢復功能，促請港鐵加快系統更新工程。

adblk5

他認為難以在檢查維修期間，單靠肉眼發現架空電纜組件鬆脫，需要使用超聲波或紅外線等儀器監測，認為港鐵持續斥資引入新科技，應該針對性加強監察能力。他又說港鐵昨晚花5小時處理事故，速度較慢，擔心培訓工作未到位，建議港鐵聯同巴士公司、警方和消防等不同部門加強聯合演習，改善事故應變處理方法。

曾任港鐵工程師的立法會鐵路事宜小組主席張欣宇說，昨日有機會因電力系統故障，導致連鎖反應影響信號系統，認為屬於設計上的短板，兩個系統理應分開，建議港鐵盡快優化檢討。昨晚北角站將軍澳綫月台有大批乘客滯留等候列車恢復，情況並不理想，他認為港鐵應及早向乘客交代事故需要較長時間處理，呼籲先行離開或選乘其他交通工具。

adblk6

張欣宇說，港鐵除了加強日常保養，應該全面在鐵路網絡增加傳感器，實時監察和分析架空電纜情況，協助工程人員及早了解事故起因。

原文刊登於 香港電台

將軍澳綫北角站至調景嶺站故障。（港鐵網頁截圖） 港鐵將軍澳綫停駛(林俊源攝) 港鐵將軍澳綫停駛(林俊源攝) 港鐵將軍澳綫停駛(鍾式明攝) 港鐵將軍澳綫停駛｜網上影片拍到列車於隧道行駛期間，外面出現「爆閃」火光及巨響，該短片並非事發一刻拍到，而是工程人員及後以無載客列車測試時，再次出現短路情況。(Riders fb專頁) 將軍澳綫服務暫停 港鐵：電力供應受阻。（讀者提供圖片） 將軍澳綫服務暫停 港鐵：電力供應受阻。（讀者提供圖片）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能