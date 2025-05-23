港鐵將軍澳綫停駛｜專家稱港鐵應針對性加強監察能力　改善事故應變處理

受電力供應和信號系統故障影響，將軍澳綫服務昨日傍晚起受阻約5小時，一度全線暫停。港鐵初步調查相信，事件涉及架空電欖組件移位和短路。鐵路運輸專業人員協會主席張年生在港台節目《千禧年代》說，估計事故源於電力故障影響訊號系統，導致組件失靈，列車停駛。其中一個可能是電纜設備故障導致短路，另一可能是架空電纜組件鬆脫，觸發保護裝置啟動，導致短路。

張年生擔心港鐵培訓工作未到位

張年生指出，涉事路段信號系統的自我保護裝置的設計較舊和不完善，一旦受到外來壓力，需要以人手檢查更換，未有自動恢復功能，促請港鐵加快系統更新工程。