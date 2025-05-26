港鐵將軍澳綫停駛｜延誤涉繁忙時間需罰款1920萬元　港鐵將按機制設一日「半價乘車優惠」

運輸及物流局局長陳美寶今日(26日)在立法會一個委員會表示，港鐵就上周四(22日)將軍澳綫電力供應和信號系統故障的事件，由於涉及繁忙時間，按機制需要撥出合共1,920萬元回饋乘客，連同早前於2月及4月的工程車事故，港鐵會按機制要求，安排一日特別車費日，為乘客提供半價乘車優惠。
陳美寶稱不是在問題發生後才補救
陳美寶表示，港鐵近月數度發生事故對市民造成不便，政府極度關注，就2月及4月凌晨在東鐵綫分別發生的兩宗工程事故，以及上周四在將軍澳綫發生的事故，她責成港鐵全面及有系統地為整個鐵路網絡作風險評估，以加強鐵路系統的整體韌性。她強調鐵路系統的健康非常重要，希望港鐵公司能夠走在問題出現之前，而不是在問題出現之後才急於補救和應變。她指，接二連三的事故反映現時港鐵系統維修及維養制度有改善空間，有必要從不同方面全面檢視，將安全系數大大提升。
港鐵表示會認真檢討、提升處理事故的應變能力，包括預告服務修復時間，並引進科技提升營運能力。就將軍澳綫電力受阻引發服務暫停，港鐵營運及本地鐵路總管李婉玲指迅速派工程人員去處理，確認是架空電纜短路導致事故後，臨時修復，並於當晚10時33分恢復服務，同時安排接駁巴士接載受影響乘客、提供最新車務資訊。港鐵會按機制設立「感謝日」回贈乘客，亦會透過應用程式MTR Mobile向受影響乘客提供積分，作為額外回贈。
林素蔚倡將軍澳綫免費3日
A4聯盟林素蔚同意接駁巴士數量無可能足夠，但認為當日車站外排隊指示混亂，又稱將軍澳綫在繁忙時間癱瘓導致半個香港受影響，認為罰1,920萬元太少，建議全綫將軍澳綫免費3日。A4聯盟梁文廣亦認為，車站只有指示往乘搭接駁巴士，而替代路線資訊曾不足，又稱港鐵能否提供額外補償致歉，「大家講得你講完『對唔住囉』就算數。」民建聯李世榮指出，港鐵當日派出逾130名職員照顧5個車站，每個站平均僅二十多人應付數以萬計乘客，人力明顯不足，又明言乘客有尊嚴，「積分要幾多先換到來回程車票呢」，促請港鐵承擔相應責任提供合理補償，如揀選一個周四晚上讓受影響車站乘客免費乘車。委員會主席張欣宇關注，日後港鐵過海段發生事故時，會否與巴士公司商討承擔過海路段費用。
陳美寶同意接駁巴士安排包括指示和路線都有進步空間，指當日合共接載約1萬名乘客，同時已要求運輸署進行預案，探討是否可在北角或鰂魚涌加開過海巴士，又稱自己作為港鐵常客，已要求港鐵和運輸署配合，如能夠即時預測事故的處理時間可讓市民有預算，毋須使他們在站內「左等右等」。港鐵常務總監楊美珍就當晚事故，接駁巴士亦會「尋找空間」再做好一些，港鐵亦會探討有否其他方案回贈當日受影響乘客，又會積極研究提供過海段接駁安排，包括直接提供免費接駁巴士，或與其他營辦商協作。
陳克勤批港鐵「巧言令色」半價日應正名「補償日」
實政圓桌田北辰斥將軍澳綫事故「搞到一鑊粥」，關注為何過海段不能改以人手操作。李婉玲解釋，在沒有信號系統保護的情況下，人手駕駛會大增行車時間及安全風險，加上月台配置上如兩個行車方向要使用同一月台，會導致乘客混亂。民建聯陳克勤就批評港鐵「推卸責任、巧言令色」，包括把罰款補償雅稱為「感謝日」，「『補償日』呀唔該，咩感謝日啊，市民係咪仲要多謝你？」他續說，將軍澳綫停駛前一日港鐵才在股東大會上強調一直有做維修，著市民毋須擔心，結果翌日就發生事故，「大巴大巴刮落去港鐵管理層。」