港鐵將軍澳綫停駛｜延誤涉繁忙時間需罰款1920萬元　港鐵將按機制設一日「半價乘車優惠」

運輸及物流局局長陳美寶今日(26日)在立法會一個委員會表示，港鐵就上周四(22日)將軍澳綫電力供應和信號系統故障的事件，由於涉及繁忙時間，按機制需要撥出合共1,920萬元回饋乘客，連同早前於2月及4月的工程車事故，港鐵會按機制要求，安排一日特別車費日，為乘客提供半價乘車優惠。

陳美寶表示，港鐵近月數度發生事故對市民造成不便，政府極度關注，就2月及4月凌晨在東鐵綫分別發生的兩宗工程事故，以及上周四在將軍澳綫發生的事故，她責成港鐵全面及有系統地為整個鐵路網絡作風險評估，以加強鐵路系統的整體韌性。她強調鐵路系統的健康非常重要，希望港鐵公司能夠走在問題出現之前，而不是在問題出現之後才急於補救和應變。她指，接二連三的事故反映現時港鐵系統維修及維養制度有改善空間，有必要從不同方面全面檢視，將安全系數大大提升。

港鐵表示會認真檢討、提升處理事故的應變能力，包括預告服務修復時間，並引進科技提升營運能力。就將軍澳綫電力受阻引發服務暫停，港鐵營運及本地鐵路總管李婉玲指迅速派工程人員去處理，確認是架空電纜短路導致事故後，臨時修復，並於當晚10時33分恢復服務，同時安排接駁巴士接載受影響乘客、提供最新車務資訊。港鐵會按機制設立「感謝日」回贈乘客，亦會透過應用程式MTR Mobile向受影響乘客提供積分，作為額外回贈。

林素蔚倡將軍澳綫免費3日

A4聯盟林素蔚同意接駁巴士數量無可能足夠，但認為當日車站外排隊指示混亂，又稱將軍澳綫在繁忙時間癱瘓導致半個香港受影響，認為罰1,920萬元太少，建議全綫將軍澳綫免費3日。A4聯盟梁文廣亦認為，車站只有指示往乘搭接駁巴士，而替代路線資訊曾不足，又稱港鐵能否提供額外補償致歉，「大家講得你講完『對唔住囉』就算數。」民建聯李世榮指出，港鐵當日派出逾130名職員照顧5個車站，每個站平均僅二十多人應付數以萬計乘客，人力明顯不足，又明言乘客有尊嚴，「積分要幾多先換到來回程車票呢」，促請港鐵承擔相應責任提供合理補償，如揀選一個周四晚上讓受影響車站乘客免費乘車。委員會主席張欣宇關注，日後港鐵過海段發生事故時，會否與巴士公司商討承擔過海路段費用。