港鐵將軍澳綫停駛｜民建聯倡向受影響乘客　補償平日免費來回車程

港鐵將軍澳綫昨日在下班高峰時間停駛，大量市民受影響。民建聯提議港鐵向受影響乘客補償平日免費來回車程、在一星期內提交報告、制定方案避免同類事件再發生等。

民建聯今日召開記者會回應事件，西貢區議員施彬彬昨日到區內了解情況，留意到在港鐵提供免費接駁巴士的位置，港鐵職員身上並無對講機，無法作即時溝通。施彬彬需要到「龍頭」了解接駁巴士詳情，再到隊伍中間協助向街坊發放資訊。她建議在車站範圍內設置大型智能展示系統，當遇上突發情況，及時發放正確資訊。