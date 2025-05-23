港鐵將軍澳綫停駛｜民建聯倡向受影響乘客　補償平日免費來回車程

港鐵將軍澳綫昨日在下班高峰時間停駛，大量市民受影響。民建聯提議港鐵向受影響乘客補償平日免費來回車程、在一星期內提交報告、制定方案避免同類事件再發生等。
民建聯今日召開記者會回應事件，西貢區議員施彬彬昨日到區內了解情況，留意到在港鐵提供免費接駁巴士的位置，港鐵職員身上並無對講機，無法作即時溝通。施彬彬需要到「龍頭」了解接駁巴士詳情，再到隊伍中間協助向街坊發放資訊。她建議在車站範圍內設置大型智能展示系統，當遇上突發情況，及時發放正確資訊。
另一方面，西貢區議員邱浩麟提及日出康城居民尤其依賴港鐵，昨日有不少居民寧願留在公司加班，「遲啲先返屋企」。他不滿昨日港鐵提供往康城的接駁巴士還在調景嶺停站，應在過海段提供接駁服務。將軍澳137區未來預計有10多萬人口遷入，他認為政府應趁今次事故的契機，盡早展開137區鐵路過海線研究，並預留發展用地，確保未來的道路基建能應付人口增長。
建議補償平日免費來回車程
民建聯新界東南立法會議員李世榮總結建議，他預計港鐵就今次事故需懲罰約千萬元，但他質疑所起的阻嚇性，因為港鐵今年已先後發生3宗大型事故，他要求港鐵向昨日受影響乘客提供平日免費來回車程賠償。另外，他促請港鐵盡快查明事故詳情，在一周內提交報告。因應市民對港鐵的信心下跌，港鐵「不得不全面檢查設備，好似X光機做身體檢查」，避免出現同類事故。
李世榮建議港鐵港鐵檢討危機處理指引，提升員工應對事故的能力。他舉例昨日港鐵派出百多名員工應對事故，「面對一條綫有多個站，只派百幾人，每個站十幾人，係咪可以應對放工高峰期人流？相信港鐵心水清」。他留意到昨日部分受影響的港鐵站「落閘」，市民無法入內，但部分通往屋苑的扶手電梯設在站內，亦有站內的商戶無法做生意，他認為港鐵應維持閘外服務予市民使用。