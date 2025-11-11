港鐵尋未來展本周六舉行 沉浸式了解六新鐵路發展

港鐵於未來數年將陸續有新鐵路完成興建，為讓市民一次過了解未來六大新鐵路的重點項目發展，港鐵於本月15日(周六)至下月6日(周六)於九龍站港鐵展廊舉行「港鐵．尋未來展」。參觀者須提前預約免費入場，港鐵官方網頁現正接受預約。
4大展區 光影列車震撼視覺
展覽將分為4大展區，介紹未來新鐵路項目發展；並特設震撼視覺的「未來光影列車」，透過光影藝術讓觀眾穿越現在、過去和未來，了解港鐵發展與社區的連繫。此外，參觀者更可參與互動遊戲了解新鐵路資訊，展覽並設有多個以新綫路為主題的打卡景點、限定鐵仔自拍相機，以及限量鐵仔紀念品等。
港鐵表示，展覽有導賞員講解，預計每日有12至17個參觀時段，每段約40分鐘，目前預約率已近七成，呼籲參觀者須提前於官方網頁預約及了解詳情。
港鐵「港鐵．尋未來展」活動詳情
- 展覽日期：2025年11月15日(星期六)至12月6日(星期六)
- 展覽時間：(星期一至星期五)中午12時至晚上8時
(星期六及星期日)上午9時30分至晚上8時
- 展覽地點：九龍站港鐵展廊(非付費區)(機場快綫月台)
- 備註：參觀者免費入場，須於港鐵官方網頁免費提前預約。每段參觀時段名額有限，額滿即止。登記以先到先得的方式進行，成功登記後將會收到電郵確認。