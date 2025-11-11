港鐵尋未來展本周六舉行 沉浸式了解六新鐵路發展

港鐵於未來數年將陸續有新鐵路完成興建，為讓市民一次過了解未來六大新鐵路的重點項目發展，港鐵於本月15日(周六)至下月6日(周六)於九龍站港鐵展廊舉行「港鐵．尋未來展」。參觀者須提前預約免費入場，港鐵官方網頁現正接受預約。

4大展區 光影列車震撼視覺

展覽將分為4大展區，介紹未來新鐵路項目發展；並特設震撼視覺的「未來光影列車」，透過光影藝術讓觀眾穿越現在、過去和未來，了解港鐵發展與社區的連繫。此外，參觀者更可參與互動遊戲了解新鐵路資訊，展覽並設有多個以新綫路為主題的打卡景點、限定鐵仔自拍相機，以及限量鐵仔紀念品等。