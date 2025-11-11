熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 壽司郎 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-11-11 15:48:31

港鐵尋未來展本周六舉行 沉浸式了解六新鐵路發展

分享：
港鐵尋未來展本周六舉行，沉浸式了解六新鐵路發展。(蘇文傑攝)

港鐵尋未來展本周六舉行，沉浸式了解六新鐵路發展。(蘇文傑攝)

港鐵於未來數年將陸續有新鐵路完成興建，為讓市民一次過了解未來六大新鐵路的重點項目發展，港鐵於本月15日(周六)至下月6日(周六)於九龍站港鐵展廊舉行「港鐵．尋未來展」。參觀者須提前預約免費入場，港鐵官方網頁現正接受預約。

4大展區 光影列車震撼視覺

展覽將分為4大展區，介紹未來新鐵路項目發展；並特設震撼視覺的「未來光影列車」，透過光影藝術讓觀眾穿越現在、過去和未來，了解港鐵發展與社區的連繫。此外，參觀者更可參與互動遊戲了解新鐵路資訊，展覽並設有多個以新綫路為主題的打卡景點、限定鐵仔自拍相機，以及限量鐵仔紀念品等。

adblk5

 

展覽設有多個以新綫路為主題的打卡景點。(蘇文傑攝) 「未來光影列車」透過光影藝術，震撼視覺。(蘇文傑攝) 「未來光影列車」透過光影藝術，震撼視覺。(蘇文傑攝) 參觀者可試穿工程人員服裝，並於模擬興建中隧道前拍照留念。(蘇文傑攝) 展覽設有多個以新綫路為主題的打卡景點。(蘇文傑攝) 展覽設有多個以新綫路為主題的打卡景點。(蘇文傑攝) 展覽設有多個以新綫路為主題的打卡景點。(蘇文傑攝)

港鐵表示，展覽有導賞員講解，預計每日有12至17個參觀時段，每段約40分鐘，目前預約率已近七成，呼籲參觀者須提前於官方網頁預約及了解詳情。
 

港鐵「港鐵．尋未來展」活動詳情

  • 展覽日期：2025年11月15日(星期六)至12月6日(星期六)
  • 展覽時間：(星期一至星期五)中午12時至晚上8時
    (星期六及星期日)上午9時30分至晚上8時
  • 展覽地點：九龍站港鐵展廊(非付費區)(機場快綫月台)
  • 備註：參觀者免費入場，須於港鐵官方網頁免費提前預約。每段參觀時段名額有限，額滿即止。登記以先到先得的方式進行，成功登記後將會收到電郵確認。
     

ADVERTISEMENT

ad