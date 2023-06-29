港鐵小站長計劃啓動　推廣鐵路安全禮貌教育探索鐵路之旅

港鐵公司宣布，正式啓動新一輪的「港鐵小站長」計劃。第一批20名來自聖公會聖匠小學的小四學生率先成為「小站長」，穿上制服化身「小站長」。

港鐵疫情3年後再推出港鐵小站長 港鐵表示，「港鐵小站長」計劃一直深受學生及家長歡迎，透過具教育意義的互動環節及工作體驗，讓小朋友了解鐵路運作及學習安全和禮貌的乘車行為。 因為計劃過去3年因疫情關係而暫停，故港鐵新推出的「港鐵小站長」計劃更涵蓋多條新鐵路沿綫，包括屯馬綫及東鐵綫過海段的車站，鼓勵學生在新車站探索鐵路之旅。此外， 「小站長」也有機會透過計劃與智能機械人互動，了解機械人如何提供行程查詢及推廣安全訊息等服務，提升學生對科技應用興趣。

港鐵小站長計劃讓學生拓寬視野 民政及青年事務局副局長梁宏正先生在主持計劃啟動禮時表示，港鐵小站長計劃是一項極具意義的活動，除了提高學生對乘搭港鐵時的安全意識外，亦提供獨特學習經驗，讓學生從小有機會與其生活的社區互動，推薦小學報名參加計劃，讓學生可以透過親身體驗更了解社會拓寬視野。 港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿小姐表示，港鐵小站長計劃內容有趣而富教育意義，讓小學生親身掌握客戶服務的寶貴經驗，以及了解乘搭港鐵時的有禮行為。希望透過互動學習環節，訓練年輕學生的思維，及學習如何安全使用港鐵系統。此外，計劃亦激發學生好奇心，鼓勵細心觀察和積極探索周圍的環境。