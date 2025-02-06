港鐵工程車故障佔用路軌 東鐵綫頭班起延誤7句鐘

港鐵東鐵綫昨晨有工程車故障，停在太和站至粉嶺站之間路段，導致東鐵綫服務自頭班車起延誤超過7小時，到下午約1時開始陸續回復正常。有立法會議員懷疑涉事工程車出軌導致需時較長復修，港鐵就否認有關說法，形容工程車水平系統故障令車身傾側，強調滯留路軌期間車卡和所有車輪都在路軌上。運輸及物流局對事故深表關注，港鐵須於一個月內提交報告。 一列長5卡的工程車昨日凌晨4時在太和站至粉嶺站之間更換石枕，當完成工作準備離開時，工作人員發現其中一個吊運車卡的水平感應系統故障，令車卡向左傾斜。港鐵在東鐵綫頭班車開出前約20分鐘公布服務延誤，太和站至粉嶺站一段需要單軌雙程行車，整條東鐵綫在中午前都要分段行駛，班次亦需要拉疏，包括火炭站至大埔墟站8分鐘一班、上水站至羅湖站或落馬洲站16至24分鐘一班等。

港鐵：僅車卡左傾非出軌 港鐵昨就事件致歉，交代事件時指因東鐵綫一列負責吊運軌枕的工程車在粉嶺往太和站方向的路段完成吊運工作後，吊機操作員使用「水平調節系統」將吊機基座回復水平狀態，但未能成功。工程車的安全設計即時啓動，因而未能開行。系統在工程人員修復後重新啓動，並駛回車廠。 曾任職港鐵的立法會議員張欣宇在服務延誤3小時後，於社交網站發帖質疑工程車機件故障毋須這麼長的搶修時間，質疑列車出軌。港鐵車務工程維修總管李劍雄其後否認有關說法，強調滯留路軌的工程車僅車卡左傾，車架及車輪仍在路軌上，又解釋在移離列車前要先做好水平系統更正，因此調校當中有機會令車卡晃動，過程中有機會令車輪偏離路軌一段很短的時間。該列工程車其後被移走，東鐵綫服務下午約1時陸續回復正常。

張欣宇及後回應稱，今次事故較為少見，如強行移走工程車或導致傾側更嚴重，令其出軌或損壞其他設備，又稱在確保對面線行車和工作人員安全的情況下即場維修有一定困難。他表示，港鐵在事故初期的資訊發放仍有加強空間，今次亦有機會觸發罰款機制，料周五立法會鐵路事宜小組委員會會議將有跟進。 運輸及物流局對事故深表關注，港鐵須於一個月內提交報告。機電署亦已要求港鐵作全面檢查，並在一個月內提交調查報告，交代事故成因及提出改善措施，避免同類事件再次發生。