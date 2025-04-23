港鐵巴士車長乘客衝突 隔空互飆「演技」齊倒地 結局曝光

一架港鐵巴士上，男車長疑在駕駛途中離開駕駛室，躺倒在地並指罵一名藍衫男乘客「㧬X我」，該名男乘客亦突然「插水」自行倒地扮昏迷狀。（fb群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

網民笑指二人演技「超班」：「巴士度出現兩大影帝，唔知邊個好戲啲」、「藍色阿叔果場戲會唔會浮誇左啲」、「一齊爭最佳男主角同男配角」、「演技係有，不過略為浮誇！」、「學過野，識得點樣訓落去而唔痛」、「呢場戲最慘搭佢架車市民」，亦有人指「片段無頭無尾噉。都唔知做乜發生乜嘢事」。

港鐵巴士車長疑與男乘客發生爭執，昨日（22日）網上流傳短片，顯示一架港鐵巴士上，男車長疑在駕駛途中離開駕駛室，躺倒在地並指罵一名藍衫男乘客「㧬X我」，該名男乘客亦突然「插水」四腳朝天自行倒地扮昏迷狀。

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」以「最佳男主角」為題分享1段18秒影片，顯示一架港鐵巴士正停在行車線上，前方有車龍，男車長離開司機位，躺倒在駕駛座旁並指罵一名藍衫男乘客「㧬X我！」，而男乘客疑正打電話，見此情形亦即刻「插水」四腳朝天倒在地上作昏迷狀，口中大聲唸着「哎也哎也！」。

目擊者：你自己詐諦跌咋，我做證！

一旁另有目擊男乘客就質疑車長，「邊有人㧬你（車長）啫，你自己詐諦跌咋，我做證」。車長不滿說「你做咩證，我跌低咗我依家，我依家受傷」。阿叔倒地數秒後，又自行爬起身。目擊男乘客續指責車長，「你坐喺嗰度（駕駛座），做咩你行出嚟呀？」，車長只是重複說「我依家受傷」，目擊男乘客重複問車長「你行出嚟做咩呀？」，影片完結。