港鐵復刻輕鐵初代橙白色設計 今起行屯門至元朗610綫

輕鐵服務新界西北地區35周年，港鐵將兩列輕鐵復刻初代設計，車身貼上橙、白色塗裝。港鐵昨日(20日)率先安排該輛「35周年復刻主題輕鐵」到輕鐵兆康站，供市民欣賞及參觀，大批街坊和鐵路迷把握機會到場參觀和拍照；該輛復刻版輕鐵於今日起主力行走屯門碼頭來往元朗的610綫，下月再有另一輛投入服務。

「35周年復刻主題輕鐵」昨午率先在輕鐵兆康站亮相，吸引大批鐵路迷到場拍照留念，有鐵路迷表示，自己只有十幾歲，過往只能透過相片看早期輕鐵設計，今次能親身踏足感興奮。有屯門區居民則指，輕鐵伴隨其成長，年輕時返學放學、找朋友均乘輕鐵往返，若遇上不如意的事情，亦會乘輕鐵遊車河「散心」，滿載開心及不開心的回憶，是生命中不可缺的東西。