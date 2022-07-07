港鐵按表現加薪1.6%至5% 員工獲發1.5至2.17個月薪獎金

繼公務員或加薪2.5%，凍薪2年港鐵宣布員工今年將按表現獲加薪1.6%至5%，以及發放3項獎金，表現優異的員工將獲發1.5至2.17個月薪獎金，本月起生效；據悉，五成半員工獲加薪3.3%。港鐵指，公司一直透過不同渠道與員工代表、工會及同事保持緊密溝通。但工會認為公司未有考慮員工過往兩年的薪酬已受通脹蠶食。
港鐵公司指，每年均按照市場情況，檢討員工的薪酬。今年公司在考慮了薪酬趨勢調查結果、市場環境、公司業績、員工貢獻等方面因素後，合資格員工將會獲得與工作表現掛鈎的薪酬調整。非經理級員工的基本薪酬加幅由1.6%至5%，加幅視乎個別員工的工作表現而定。此外，公司亦會考慮個別職位的薪金水平及個別同事的持續優秀工作表現，作出特別薪酬調整。
港鐵又指，為感謝員工過去一年一直盡心盡力、緊守崗位，會繼續發放「工作表現獎」、「酌情特別獎金」和「一次性特別獎金」，對過去一年表現優秀的同事，以及對公司的不同業務範疇有出色貢獻者，作出肯定及鼓勵。
據悉，評分分為1至5級，最高的第5級獲加薪5%，另獲發0.67個月月薪的表現獎金，連同酌情特別獎金和一次性特別獎金，合共獲發2.17個月薪金；評分為第4級的員工則加薪4%，3類獎金合共獲發1.83個月薪金；評分第3級的員工加薪3.3%，另外加1.5個月的獎金。
另外，港鐵推出多項家庭友善政策，包括分娩假由14周增加至16周、侍產假由5日增加至10日、推出10周的領養假(新任領養父母假期)。另外，個別工作津貼亦會作出調整。
港鐵指，公司一直透過不同渠道與員工代表、工會及同事保持緊密溝通。公司感謝員工在這段極具挑戰的時間保持堅毅和努力不懈，讓香港繼續前行。
香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示對方案不滿意，指員工過去2年凍薪下的薪酬受通脹蠶食，相等於減人工，是次調整只是剛好勉強抵銷現今物價增幅，期望公司將獎金加入底薪當作薪酬，又要求公司制定「年資增薪機制」，令員工每隔一定年期可以增薪一次，對公司未有改善薪酬架構感到失望。另外，他表示尊重公司按工作表現加薪，但提到配額機制令表現好的同事無法得到相同程度加薪，認為機制要改善。