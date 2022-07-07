港鐵按表現加薪1.6%至5% 員工獲發1.5至2.17個月薪獎金

繼公務員或加薪2.5%，凍薪2年港鐵宣布員工今年將按表現獲加薪1.6%至5%，以及發放3項獎金，表現優異的員工將獲發1.5至2.17個月薪獎金，本月起生效；據悉，五成半員工獲加薪3.3%。港鐵指，公司一直透過不同渠道與員工代表、工會及同事保持緊密溝通。但工會認為公司未有考慮員工過往兩年的薪酬已受通脹蠶食。

港鐵公司指，每年均按照市場情況，檢討員工的薪酬。今年公司在考慮了薪酬趨勢調查結果、市場環境、公司業績、員工貢獻等方面因素後，合資格員工將會獲得與工作表現掛鈎的薪酬調整。非經理級員工的基本薪酬加幅由1.6%至5%，加幅視乎個別員工的工作表現而定。此外，公司亦會考慮個別職位的薪金水平及個別同事的持續優秀工作表現，作出特別薪酬調整。

港鐵又指，為感謝員工過去一年一直盡心盡力、緊守崗位，會繼續發放「工作表現獎」、「酌情特別獎金」和「一次性特別獎金」，對過去一年表現優秀的同事，以及對公司的不同業務範疇有出色貢獻者，作出肯定及鼓勵。

據悉，評分分為1至5級，最高的第5級獲加薪5%，另獲發0.67個月月薪的表現獎金，連同酌情特別獎金和一次性特別獎金，合共獲發2.17個月薪金；評分為第4級的員工則加薪4%，3類獎金合共獲發1.83個月薪金；評分第3級的員工加薪3.3%，另外加1.5個月的獎金。

