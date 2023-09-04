港鐵捐贈兩卡退役「烏蠅頭」車廂　打造灣仔海濱新地標

港鐵為讓退役列車活出「第二生命」，以不同形式繼續服務公眾，今日宣布向發展局捐贈兩卡已經退役的東鐵綫中期翻新列車車廂，亦即「烏蠅頭」車廂，以重置在灣仔海濱作展示及活動空間，供市民享用。該兩卡「烏蠅頭」車廂屬於連接駕駛室的車廂，港鐵與局方協調後，將於日內經水路將車廂運送至灣仔第4期水上運動及康樂主題區。兩卡車廂隨後會進行裝修，預計可於今年底正式向公眾展出，成為主題區的新地標。
港鐵團隊已經展開前期工作，於主題區展示車廂位置鋪設路軌、軌枕及道碴。在裝修的同時，雙方團隊亦會為車廂進行安全檢測等工作。港鐵團隊亦會就如何長期保養車廂，向局方提供意見及保持緊密聯繫。
李家潤：項目紀念東鐵綫延伸過海
港鐵公司車務總監李家潤表示，港鐵全力支持項目，希望善用退役列車資源，為公眾提供可用空間及美化海濱，同時紀念東鐵綫順利延伸過海，直達港島，成為本港第4條過海鐵路。他又指雖然「烏蠅頭」列車已於去年5月全面退役，但很高興其中兩卡車廂可以用另一個方式跨越維港，讓公眾特別是下一代瞭解「烏蠅頭」列車對香港鐵路服務的貢獻。
港鐵「退役列車保‧傳計劃」自2021年啟動以來，透過原卡保育、將車廂及部件循環再用及升級改造等，以不同形式繼續服務公眾。至今，港鐵已與超過20個非牟利團體、社區夥伴和政府部門合作，共同將超過500件退役列車部件，如座位、扶手等捐贈予長者中心和學校，以及作地區休憩設施，亦將列車部件改造成用作肢體伸展運動的設備，並由港鐵義工隊安裝至長者家居使用，及打造成以鐵路為主題的教室等用途。