港鐵捐贈兩卡退役「烏蠅頭」車廂　打造灣仔海濱新地標

港鐵為讓退役列車活出「第二生命」，以不同形式繼續服務公眾，今日宣布向發展局捐贈兩卡已經退役的東鐵綫中期翻新列車車廂，亦即「烏蠅頭」車廂，以重置在灣仔海濱作展示及活動空間，供市民享用。該兩卡「烏蠅頭」車廂屬於連接駕駛室的車廂，港鐵與局方協調後，將於日內經水路將車廂運送至灣仔第4期水上運動及康樂主題區。兩卡車廂隨後會進行裝修，預計可於今年底正式向公眾展出，成為主題區的新地標。

港鐵團隊已經展開前期工作，於主題區展示車廂位置鋪設路軌、軌枕及道碴。在裝修的同時，雙方團隊亦會為車廂進行安全檢測等工作。港鐵團隊亦會就如何長期保養車廂，向局方提供意見及保持緊密聯繫。