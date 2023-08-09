港鐵推高鐵靈活行安排 西九龍至福田即日可免費改票3次

港鐵指，現時高鐵客規下，乘客只能在截至列車開出45分鐘為止享有一次免費改票機會；「靈活行」安排下，則可同日指定車次額外改票3次，令行程更具彈性。乘客可於原來車次開出前45分鐘至開車後1小時內，透過12306網站或手機應用程式，直接進入「靈活行」改乘介面，或前往西九龍站B1票務大堂的自助售票機、車站票務櫃位、以及位於B3層離港大堂的「靈活行」自助機辦理手續。

短途高鐵地鐵化！港鐵公司昨宣布，下周一(14日)起，為往返香港西九龍站與福田站的乘客推出「靈活行即日變更車次安排」，容許往返該兩站的乘客，可於乘車當日免費額外辦理最多3次變更車次手續；當中並不包括以福田為中途站的車次，乘客亦可能需要於指定車廂站立乘車。

港鐵補充指，乘客改乘的車次，需要在乘車當日38班以西九龍站或福田站為始發及終點站的車次中選擇，當中並不包括以福田為中途站的車次。為保障乘客在列車滿座下仍可靈活改乘即日車次，「靈活行」覆蓋的38班指定車次引入「無預留座位」；這些座位將於列車開出前指定時間內才會供應予「靈活行」乘客變更車次之用(北行的指定車次開出前45分鐘提供，而南行則於列車開出前30分鐘提供)，乘客如獲編配「無預留座位」，可能需要於指定車廂站立乘車。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示，隨着大灣區的融合發展，跨境短途出行已成為許多人日常生活的一部分，希望以「靈活行」為起點，繼續與內地鐵路單位探討更多便利乘客的服務，加強大灣區城市的互聯互動，促進人員流動，充份發揮一小時生活圈的優勢。

立法會「A4聯盟」楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚指，樂見聯盟所提議的靈活改簽等具體執行建議即將得到落實，並建議港鐵與內地鐵路部門商討，將每日香港來往福田的班次加倍，達至10至15分鐘一班，令旅客可以更加方便快速的往來港深，真到「港深同城化」。