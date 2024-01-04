港鐵推龍年賀年車票套裝 一套120元大年初一無限次乘搭｜農曆新年2024

龍年將至，港鐵推出一套兩款的「港鐵龍年賀年車票」套裝，並於1月21日起發售。乘客可於大年初一 (2月10日)無限次乘搭港鐵本地車程 、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。 以中國書法藝術和現代插畫為設計元素 「港鐵龍年賀年車票」以中國書法藝術和現代插畫為設計元素，分別由前港鐵建築師區傑棠及本地藝術家李廣晞創作，展現靈龍威武而靈活的飛翔神態。其中，區傑棠自1985年已開始為港鐵車站以書法題字，其墨寶一直伴隨乘客旅程，多年來廣受本港市民和乘客熟悉。區傑棠繼續運用其雄渾帶勁的行草書法勾勒出「龍」字，而另一款賀年車票則配以李廣晞所繪出神態威武的靈龍插畫，兩者互相呼應，再加上以代表喜慶和輝煌的紅色及金光主調。

賀年車票套裝除了兩款精美設計的車票，當中的「靈龍互動利是封」亦富設計心思，並加入互動元素，只要拉動利是封前方一條捧著金元寶的金龍，封套上的龍字書法隨即轉變成為靈龍插畫，透過兩者互換突顯中國文字的「象形」特色，極具設計心思；封套背面更附上二維碼，MTR Mobile用戶掃瞄後可下載一套6款WhatsApp動態貼圖。

港鐵推龍年賀年車票套裝 一套120元大年初一無限次乘搭｜農曆新年2024

「港鐵龍年賀年車票」套裝售價及使用詳情 「港鐵龍年賀年車票」套裝售價為120元，包括2張車票、一個票套及8個「靈龍互動利是封」，由1月21日至2月10日於MTR e-Store(港鐵網上商店、金鐘站及香港西九龍站門市) 及各港鐵客務中心(非付費區)公開發售。乘客可於大年初一當天，憑賀年車票無限次乘搭港鐵本地車程 、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士，但不包括機場快綫、高速鐵路、東鐵綫頭等、羅湖、落馬洲及馬場站；車票使用後亦可保留作紀念之用。