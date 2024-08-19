港鐵新增支援Mastercard及銀聯付費　用信用卡直接出入閘｜電子支付

港鐵公布，由周六（8月24日）起，信用卡感應式卡付費乘車服務將擴展至Mastercard及銀聯。連同現時的Visa，屆時除機場快綫車站除外的港鐵重鐵網絡，乘客將可以選擇使用3種感應式卡直接出入閘。

港鐵公司常務總監–香港客運服務楊美珍女士表示，港鐵持續透過電子支付乘車，推動智慧出行。現時乘客可使用的電子支付方式包括手機八達通、二維碼車票及電子單程票。至於感應式信用卡乘車服務自去年底推出以來運作暢順， 相信加入不同的信用卡支付，可為乘客及旅客提供更多選擇及便利。

港鐵料最快2026年更新機場快綫閘機

港鐵表示，感應式信用卡支付是港鐵自動收費系統長遠資產更新的其中一部分，包括陸續提升重鐵網絡內超過2,400部閘機，以及全部港鐵站客務中心已加入電子支付功能。公司亦計劃最快於2026年更新機場快綫車站閘機，同時提供感應式信用卡及二維碼付費乘車服務。整項自動收費系統資產更新計劃投入超過13億元，預計於2028年完成，届時港鐵網絡的閘機會完成全面提升。

現時重鐵網絡 （機場快綫除外）每個車站，已配備起碼兩部提供感應式卡支付功能的出入閘機。今年9月底，每個出入口均會配備一至兩部相關出入閘機，較多旅客使用的車站則配備更多。