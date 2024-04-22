港鐵於日內瓦國際發明展取破紀錄佳績　多個智慧營運及維修項目奪金獎

港鐵公司著重打造「智慧鐵路」，於今屆日內瓦國際發明展奪得21個獎項，包括7項金獎、10項銀獎、4項銅獎，創下破紀錄的佳績。
多個「智慧營運及維修」項目獲得金獎，包括透過加強對基建、列車及信號系統等鐵路資產的監測，協助維修團隊做好預防性檢測及維修，同時亦涵蓋改善顧客服務及事故處理的項目，以及廢棄物管理及噪音監控的創新方案。
技術預測列車轉向架的異常情況
其中，「融合人工智能與感測器加強對列車轉向架的維護」的項目，利用人工智能技術，開發了一套演算法，透過實時收集列車轉向架的震動頻率數據，有效預測列車轉向架的異常情況，以加強其監測和維修。另外，一款可連接到綠色能源的電池供電感測器，亦獲得金獎。當偵測到列車在車廠位置及信號燈的訊號後，會向迎來的列車發出提示，進一步提升鐵路服務安全及可靠性。
而港鐵與本地及內地科研單位共同研發的項目，亦取得了佳績。由港鐵與「香港應用科技研究院」合作開發的「應急通訊新突破」項目獲得金獎，該項目透過在無線電通訊中運用自然語言處理(NLP)系統，實時將語音轉換文字，幫助車務控制中心在監控及處理突發事件時，更準確掌握事態發展及作出跟進。而與內地單位「上海隧道工程股份有限公司」合作的「用高解像度拍攝技術及像素化分析去監控橋樑結構」項目也勇奪金獎。公司亦分別與政府機電工程署及香港科技大學合作，利用人工智能及大數據分析，以更有效規劃鐵路營運，兩個項目分別獲得銀獎及銅獎。
港鐵表示會推動智慧城市發展
港鐵公司車務及創新總監李家潤表示，今次取得令人鼓舞的成績，充分展現公司致力將創新科技融入鐵路營運及維修的努力，成果亦獲得國際肯定。他衷心感謝團隊一直以創新思維去推展各個項目，合力打造世界級的優質智能鐵路服務。公司將加快應用創新科技包括人工智能等，建設以科技帶動及數據導向的「智慧鐵路」。公司過去亦一直與大專院校及科研機構等共同研發不同的創新方案，並將繼續促進「產、學、研」合作，集合各自所長，共同建構創科生態圈，推動香港的智慧城市發展。