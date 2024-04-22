港鐵於日內瓦國際發明展取破紀錄佳績　多個智慧營運及維修項目奪金獎

港鐵公司著重打造「智慧鐵路」，於今屆日內瓦國際發明展奪得21個獎項，包括7項金獎、10項銀獎、4項銅獎，創下破紀錄的佳績。

多個「智慧營運及維修」項目獲得金獎，包括透過加強對基建、列車及信號系統等鐵路資產的監測，協助維修團隊做好預防性檢測及維修，同時亦涵蓋改善顧客服務及事故處理的項目，以及廢棄物管理及噪音監控的創新方案。

技術預測列車轉向架的異常情況

其中，「融合人工智能與感測器加強對列車轉向架的維護」的項目，利用人工智能技術，開發了一套演算法，透過實時收集列車轉向架的震動頻率數據，有效預測列車轉向架的異常情況，以加強其監測和維修。另外，一款可連接到綠色能源的電池供電感測器，亦獲得金獎。當偵測到列車在車廠位置及信號燈的訊號後，會向迎來的列車發出提示，進一步提升鐵路服務安全及可靠性。