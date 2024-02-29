港鐵早上繁忙時間信號系統故障　張欣宇引述港鐵：凌晨已故障頭班車改用後備系統

港鐵荃灣綫、觀塘綫和港島綫今日(29日)早上因訊號運作不暢順，個別列車服務或會延誤，至下午近1時完成修復系統。運輸及物流局在社交網站表示，政府非常關注今早港鐵延誤事件，機電工程署已即時到現場進行調查，並要求港鐵公司盡快查明事故成因及提交調查報告。當局續指，報告需要交代事故經過和成因、即時跟進工作、改善措施和落實計劃，確保鐵路運作安全可靠，防止同類事故再次發生。 港島綫同時發生供電故障 在早上上班繁忙時間，有港島綫列車埋站後未能開出，月台逼滿候車上班的乘客。據報，港鐵市區綫除南港島綫外，早上都改為人手調度，另港島綫亦有供電系統故障，導致部分列車出現短暫供電中斷。有網民在討論區表示，乘搭港島綫列車至灣仔站時「成架車突然跳電，停咗。」

港鐵早上8時38分宣布3條路綫訊號系統運作不暢順的消息，指工程人員正在處理，其後在10時45分指相關列車服務逐步回復正常班次，惟訊號系統復修工作仍在進行。

張欣宇指後備系統易牽一髮動全身 曾任職港鐵站務經理的「A4聯盟」立法會議員張欣宇，晚上在社交網站引述港鐵消息指，早上的系統故障早於今日凌晨已經出現，因此3條路綫自頭班車起已轉由後備系統運作。他解釋，後備系統雖然可以做到列車調度的主要功能，但其實並非完整，尤其在繁忙時段一旦出現列車乘客求助等原因導致的運作不暢順，便需要重新進行人手設定，形容很容易牽一髮動全身，影響整體運作班次。

張欣宇在系統故障期間，亦發帖解釋市區綫信號故障成因指，今日的故障主要出現在港鐵車務控制中心，中心的電腦無法如常對市區綫進行自動控制和調度安排，幸分布在各車站的備用系統尚能發揮主要功能，讓列車可維持自動模式行車，不至於出現2018年10月觀塘綫、荃灣綫、港島綫和將軍澳綫全部未能自動運作，全港交通癱瘓近6小時的情況。 將推動港鐵定期交代新信號系統進度 即使列車能如常自動行車，張欣宇指列車部分與車務資訊相關的功能，如下一班列車到站時間等，在備用模式下無法正常顯示，仍然為乘客帶來不便。他又指，在控制權由控制中心移交至車站的過程中，涉及不少授權和核驗，又發生在最繁忙時段，牽一髮動全身，無可避免會影響當時的列車運作，部分班次可能出現相當的延誤，甚至「甩班」。