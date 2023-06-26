港鐵昨起加價 違規用2蚊優惠罰款倍增 運輸署今起聯公共交通機構查票

港鐵昨日起實施新票價，平均加幅2.3%，同時增加違規使用2元乘車優惠及逃票的罰款，重鐵網絡附加費由原來500元增至1,000元，輕鐵及港鐵巴士的附加費亦由290元上調至370元。運輸署今日起亦會聯同公共交通機構查車票。勞福局長孫玉菡說，主要是針對打擊違規使用2元長者乘車優惠。 港鐵按票價調整機制檢討票價，新車費表昨(25日)起生效，港鐵早前表示，逾九成乘客車費調整為4毫或以下，當中約75%乘客車程車費調整兩毫或以下(包括4%的乘客車程車費維持不變)，約18%的乘客車程車費上調3至4毫。

本地車程最多加8毫 使用八達通或二維碼的乘客乘搭本地車程(馬場站除外)，調整幅度最多為8毫；以成人八達通票價舉例，中環至銅鑼灣的票價由5.6元加至5.7元；荃灣至旺角票價則由8.7元加至8.9元；屯門至美孚票價由15.9元加至16.3元，而東涌至香港票價則由23.1元加至23.6元。至於加8亳的車程則為，來往迪士尼至屯門、兆康、天水圍、朗屏及元朗站等。「都會票」及「屯門–南昌全日通」的新售價會於今年7月1日生效，「全月通」的售價亦會於7月起調整。 有市民表示，港鐵是出行必需的交通工具，「小市民如肉隨砧板上，根本沒有反對聲音可言。表明上好似加幾毫，但電費又加、交通費又加、飯盒又加，但人工唔加，生活便好大壓力」。

孫玉菡