港鐵暑期實習計劃競爭激烈　港實習生赴北京倫敦開眼界

不少大學生會善用暑假時間，到不同機構實習首嘗投身職場。特區政府自2018年起推出「企業內地與海外暑期實習計劃」，今年由24間企業提供320多個實習名額，申請人當中有大約25%選擇港鐵為實習機構，而港鐵今年只提供了10個在倫敦、北京、深圳和杭州的實習名額，競爭可謂非常激烈。

實習生赴英人生路不熟 被乘客熱情感染

就讀香港大學城市規劃理學碩士1年級的林芷婷，今年成功獲港鐵取錄作實習生，在暑假更遠赴港鐵在倫敦營運的伊利沙伯綫工作，獲派至客戶體驗部，主要負責對外與乘客交流。她指了解到當地和香港乘客對於鐵路前線職員的要求不同，因為倫敦列車上沒有網絡覆蓋，乘客很依賴鐵路職員解答疑難。不過，人生路不熟在協助乘客時，又會否出現困難呢？林芷婷指工作的首個星期有考試，需要背熟不同的內容，有效協助她的實際工作。不過，工作總會面對挑戰，例如有乘客問及怎樣去醫院，她確實答不上來，但只要保持冷靜，詢問旁邊的同事就成功解決問題。

林芷婷又指，其中一個職責是帶乘客到模擬駕駛室體驗，看到尤其是小朋友對於鐵路非常雀躍，這個經歷令她很難忘，被他們的熱誠感染。林芷婷指眼見在倫敦，沒有一個同事是香港人。不過，她指倫敦作為國際城市，同事對於不同文化的開放程度很高。在實際工作環境上，她亦感受過少許生活習慣的不同，例如她在下雨天需要檢查戶外車站，感到不方便，但當地同事則說倫敦每天都下雨，已見怪不怪。林芷婷總結指今次在實習的收穫超乎預期，特別在後疫情時期，國際開放之後，能了解外國的經濟復甦步伐，而港鐵是少有同時發展鐵路及物業的公司，在平常書本學習上已經經常觸及，今次則可親身體驗其中。