港鐵暑期實習計劃競爭激烈　港實習生赴北京倫敦開眼界

不少大學生會善用暑假時間，到不同機構實習首嘗投身職場。特區政府自2018年起推出「企業內地與海外暑期實習計劃」，今年由24間企業提供320多個實習名額，申請人當中有大約25%選擇港鐵為實習機構，而港鐵今年只提供了10個在倫敦、北京、深圳和杭州的實習名額，競爭可謂非常激烈。
實習生赴英人生路不熟 被乘客熱情感染
就讀香港大學城市規劃理學碩士1年級的林芷婷，今年成功獲港鐵取錄作實習生，在暑假更遠赴港鐵在倫敦營運的伊利沙伯綫工作，獲派至客戶體驗部，主要負責對外與乘客交流。她指了解到當地和香港乘客對於鐵路前線職員的要求不同，因為倫敦列車上沒有網絡覆蓋，乘客很依賴鐵路職員解答疑難。不過，人生路不熟在協助乘客時，又會否出現困難呢？林芷婷指工作的首個星期有考試，需要背熟不同的內容，有效協助她的實際工作。不過，工作總會面對挑戰，例如有乘客問及怎樣去醫院，她確實答不上來，但只要保持冷靜，詢問旁邊的同事就成功解決問題。
林芷婷又指，其中一個職責是帶乘客到模擬駕駛室體驗，看到尤其是小朋友對於鐵路非常雀躍，這個經歷令她很難忘，被他們的熱誠感染。林芷婷指眼見在倫敦，沒有一個同事是香港人。不過，她指倫敦作為國際城市，同事對於不同文化的開放程度很高。在實際工作環境上，她亦感受過少許生活習慣的不同，例如她在下雨天需要檢查戶外車站，感到不方便，但當地同事則說倫敦每天都下雨，已見怪不怪。林芷婷總結指今次在實習的收穫超乎預期，特別在後疫情時期，國際開放之後，能了解外國的經濟復甦步伐，而港鐵是少有同時發展鐵路及物業的公司，在平常書本學習上已經經常觸及，今次則可親身體驗其中。
許廷徽：內地衣食住行都依賴電子支付
另一名實習生許廷徽則到港鐵有份營運的北京京港地鐵工作，他表示最難忘的工作經歷是有一次參觀兩個正興建的連接車站，需要徒步行經一片漆黑的隧道，即使用電筒照明也看不到盡頭，他指回想起也覺得害怕，但正正如此顯得更深刻難忘。在北京，許廷徽認為最大的文化差異是語言，因為自身的普通話欠佳，但同事都十分包容，耐心聽他慢慢說。另外，他指內地衣食住行都依賴電子支付，甚至開始有些使用人臉識別付款，和香港主要用現金繳費很不同，都需時適應。
許廷徽本身就讀香港大學測量學2年級，他指最初被港鐵編配到工程學相關的崗位，但經過反映希望能到與他專業相關的崗位實習後，港鐵迅速調配他到合約部，更讓他接觸到一些非公開資料，例如工程合同，一窺內部運作和決策過程。許廷徽表示測量學細分許多範疇，是次的實習機會令他進一步了解整個行業，讓他能想清楚畢業後選擇投身測量的哪個範疇。
港鐵：希望各界提供舞台讓青年發揮所長
對於港鐵的實習名額競爭十分激烈，港鐵公司人力資源總監鄭惠貞認為，是由於公司業務涉獵的範圍廣泛，由工程、營運至客務服務等，正正適合不同學習背景的學生，為他們提供多些實習選擇。她指未來會視乎公司業務需求，再評估是否加開名額，亦不希望開設過多名額時，分薄了資源，令同學的實習體驗下降。鄭惠貞提及，實習生畢業後在哪裡發展也好，港鐵能夠出一分力，協助他們未來在各行各業發光發亮，讓香港及社會進步，港鐵已經是得益者。而實習生回港後會向管理層分享經驗和獨特想法，鄭認為能達致雙贏局面。她又指年輕人就如一張白紙，港鐵希望鼓勵社會各界和企業合作，一同提供舞台及機會讓青年發揮所長，建立未來人才庫。