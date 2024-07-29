港鐵更新工程「斷綫」逾18小時 頭班車今回復正常

港鐵觀塘綫來往太子站至何文田站的路段昨暫停服務，以更換電纜吊架。港鐵昨晚交代進度時指，是次維修工程歷時18小時，動用500名工程人員；相信今晨觀塘綫頭班車可回復正常服務。港鐵昨出動逾千名人員在車站和巴士站提供指示，全日運作大致暢順。有受訪市民表示，雖然轉綫較以往麻煩，但認為站內指示尚算清晰，影響不算太大。
因應油麻地站附近的交叉渡線隧道進行更換電纜吊架工程，觀塘綫昨分成兩半，分別是調景嶺站至太子站和何文田站至黃埔站。港鐵公司車務工程維修總管李劍雄昨晚會見傳媒時表示，昨日合共超過500名工程人員進行工程，歷時逾18小時；當中包括更換承載電纜的金屬吊架，以及其他隧道設備等。
至於未來會否再有涉及相關工程，李劍雄指要視乎資產狀態及更換周期，一般會選用黃金兩小時作更換，但當遇上較為繁複及獨特性工作，會吸取是次經驗，考慮工作安排。
太子站是觀塘綫與荃灣綫唯一轉車站，昨日現場所見，太子站全日頗為繁忙，站內人頭湧湧。港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，昨出動逾1000名人員在相關車站及巴士站提供指示，並於車站內增加2,500個乘客資訊及指示牌，車站人流大致安全有序。
乘客：工作人員提供協助 影響不大
乘客何小姐認為，服務暫停對行程影響不大，但需要轉綫較平日麻煩，幸好站內有指示牌。要到旺角的陳小姐稱，只需往下層轉乘，對行程沒有影響，亦毋須提早出門。
專程到太子站了解港鐵處理方法是否良好的乘客梁先生表示，站內有大量指示牌和職員在場指示，「港鐵今次做得唔錯」，並稱安排星期日暫停服務為最佳選擇，能減低對乘客影響。