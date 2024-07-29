港鐵更新工程「斷綫」逾18小時 頭班車今回復正常

港鐵觀塘綫來往太子站至何文田站的路段昨暫停服務，以更換電纜吊架。港鐵昨晚交代進度時指，是次維修工程歷時18小時，動用500名工程人員；相信今晨觀塘綫頭班車可回復正常服務。港鐵昨出動逾千名人員在車站和巴士站提供指示，全日運作大致暢順。有受訪市民表示，雖然轉綫較以往麻煩，但認為站內指示尚算清晰，影響不算太大。

因應油麻地站附近的交叉渡線隧道進行更換電纜吊架工程，觀塘綫昨分成兩半，分別是調景嶺站至太子站和何文田站至黃埔站。港鐵公司車務工程維修總管李劍雄昨晚會見傳媒時表示，昨日合共超過500名工程人員進行工程，歷時逾18小時；當中包括更換承載電纜的金屬吊架，以及其他隧道設備等。