港鐵東鐵綫延誤近7小時後逐步回復正常　故障工程車升降台未能降下

港鐵表示，東鐵綫一列工程車凌晨4時許在沙田站往火炭站方向的路段完成架空電纜維修保養工作後，升降台因機件故障未能降下。由於升降台當時的位置靠近架空電纜，工程人員評估後，決定須先在現場處理，再將工程車駛開。經工程人員搶修，並將工程車駛離現場及安全地停泊於火炭月台附近位置後，東鐵綫列車服務於中午12時許恢復正常。港鐵十分重視事件，並對服務受阻為乘客帶來不便致歉。工程車會於今晚返回車廠作詳細檢查，港鐵會進行深入調查，以了解事故原因及作出後續跟進。

處理期間，港鐵在來往沙田站至火炭站部分路段採取單軌雙程行車安排，其間個別班次曾作出調整，前往落馬洲站的乘客需在上水站轉車，當時東鐵綫由一端總站到另一端總站的整體行車時間需要額外10至15分鐘，相關車站已加派人手協助乘客，並已加強沿綫的乘客資訊及廣播。

沙田至火炭列車曾單軌雙程行駛

在工程車駛離現場前，往返金鐘及羅湖或落馬洲站的行車時間，預計需要額外10至15分鐘，而前往落馬洲站的乘客亦需要在上水站轉車。當時往返金鐘及羅湖的列車為10分鐘一班、金鐘至大圍為5分鐘一班、大埔墟至落馬洲為10分鐘一班；來往金鐘至落馬洲、經馬場不停火炭的列車為20分鐘一班。港鐵當時解釋，因故障的工程車仍在沙田站往火炭站方向的路軌上，需要先處理再移離現場，沙田至火炭列車服務需要單軌雙程行駛，因而令列車班次需作調整。