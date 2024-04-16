港鐵東鐵綫繁忙時間載客率高達94%　全年總客量達2.83億人次 (附各綫最繁忙路段)

港鐵多條路綫在繁忙時間均人頭湧湧，運輸及物流局指東鐵綫大圍至九龍塘段在早上最繁忙的一小時內，以每平方米站立4人計，單向路段載客率高達94%，而全年總乘客量亦高達逾2.83億人次，其次是載客率達85%的屯馬綫荃灣西至美孚段，總乘客量達2.80億人次。

東鐵綫去年13宗延誤均不超半小時 運輸署回覆立法會特別財委會書面提問指，港鐵一直監察東鐵綫在內的各鐵路綫營運情況，適時相應調整列車服務，包括上月加強東鐵綫周末和公眾假期的列車服務，以切合乘客出行模式和便利跨境旅客，同時按情況採取疏導人流措施和在乘客較多的車站，安排短途班次列車。