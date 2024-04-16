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2024-04-16 17:49:36

港鐵東鐵綫繁忙時間載客率高達94%　全年總客量達2.83億人次 (附各綫最繁忙路段)

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東鐵綫最繁忙路段載客率達94%。(資料圖片／陳奕釗攝)

東鐵綫最繁忙路段載客率達94%。(資料圖片／陳奕釗攝)

港鐵多條路綫在繁忙時間均人頭湧湧，運輸及物流局指東鐵綫大圍至九龍塘段在早上最繁忙的一小時內，以每平方米站立4人計，單向路段載客率高達94%，而全年總乘客量亦高達逾2.83億人次，其次是載客率達85%的屯馬綫荃灣西至美孚段，總乘客量達2.80億人次。

港島綫最繁忙路段載客率達81%。(資料圖片／林俊源攝) 觀塘綫最繁忙路段載客率達68%。(資料圖片／陳奕釗攝) 觀塘綫最繁忙路段載客率達68%。(資料圖片／陳奕釗攝) 荃灣綫最繁忙路段載客率達73%。(資料圖片／林俊源攝) 港鐵各重鐵綫繁忙時間客量高企。(資料圖片)

東鐵綫去年13宗延誤均不超半小時

運輸署回覆立法會特別財委會書面提問指，港鐵一直監察東鐵綫在內的各鐵路綫營運情況，適時相應調整列車服務，包括上月加強東鐵綫周末和公眾假期的列車服務，以切合乘客出行模式和便利跨境旅客，同時按情況採取疏導人流措施和在乘客較多的車站，安排短途班次列車。

署方又指，東鐵綫去年有13宗因機件故障而引致的延誤事故，延誤時間均介乎8至30分鐘，總數較前年的28宗少。不過，東鐵綫去年有44宗乘客進入路軌的個案，與2018年疫情前的47宗相若。

▼重鐵早上最繁忙一小時最繁忙單向路段▼

重鐵綫 早上最繁忙路段 載客率(每平方米站立4人)
東鐵綫 大圍至九龍塘 94%
屯馬綫 荃灣西至美孚 85%
將軍澳綫 油塘至鰂魚涌 84%
港島綫 天后至銅鑼灣 81%
南港島綫 金鐘至海洋公園 82%
觀塘綫 彩虹至九龍灣 68%
荃灣綫 深水埗至太子 73%
迪士尼綫 欣澳至迪士尼 54%
東涌綫 奧運至九龍 70%
機場快綫 青衣至機場 不適用
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