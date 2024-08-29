港鐵東鐵綫、將軍澳綫及屯馬綫周六起部分時段加密班次　每周增112班車

港鐵東鐵綫、將軍澳綫及屯馬綫由本周六（8月31日）起，每周將合共增加112班車。當中東鐵綫落馬洲站及羅湖站的南北行班次，在平日、周末和公眾假期的個別時段均會稍為加密。此外，港鐵在下星期一(9月2日)的開學日早上，會在相關車站加派人手，並會密切監察各鐵路綫運作，致力維持暢順服務。

東鐵綫將會加密平日、周末及公眾假期早上及晚上部分時段、來往金鐘至羅湖及落馬洲站的列車班次，沿綫車站均會受惠。其中，來往落馬洲站的列車將會加密至最密約平均8.6分鐘1班車，來往羅湖站的列車則為約5.5至6分鐘1班車。至於將軍澳綫方面，星期六晚上時段往來寶琳至北角站的列車班次，會由約5分鐘1班加密至約 4.5分鐘1班；往來康城站至調景嶺站的列車服務亦會加密至9分鐘1班。屯馬綫亦會稍為加密平日傍晚時段的列車服務，在晚上6時至7時，往來尖東站至屯門站的列車服務會加密至3.3分鐘1班，往來南昌站至屯門站的列車服務則會加密至3.2分鐘1班。