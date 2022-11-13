港鐵油麻地站列車甩門 78歲女乘客擦傷送院治理

【1245更新】消防處於今早9時34分接獲報告，4分鐘後到場，發現一輛8卡列車發生事故導致車門移位，到場協助疏散約750名乘客，其中600人由油麻地站離開，150人則經緊急逃生門，從路軌徒步至旺角站。消防其後亦已勘查現場情況，確保列車鞏固，再沒有翻側的危機，亦確保路軌上沒有火警跡象及乘客逗留。事件中2名傷者需要協助，其中1名女性表示不適，當場治理後已自行離開，另一名女性則手腳擦傷，被送往廣華醫院治理。警方指約9時38分接到報案，初步調查指事件並無可疑成份。
港鐵：列車轉向架移位
港鐵車務營運及本地鐵盧總管黃琨瑋表示，早上約9時30分，一輛荃灣綫往中環的列車，進入油麻地車站時車長聽到聲響，其中兩卡進入月台後便停駛，職員協助疏散油麻地站600名乘客，150人經列車車尾緊急出口徒步會旺角站。港鐵初步調查，發現列車第一卡車廂的第一個轉向架稍微偏離路軌，兩邊路軌旁有設備損毀，以及兩道列車車門移位，預料修復時間需時較長，目前正搶收中，港鐵對受影響乘客致歉。
【1105 更新】警方表示，早上約9時半接獲多人報案，一列列車駛到油麻地站時門冒煙，涉及第6卡及第7卡車廂的車門。一名78歲女乘客在疏散期間擦傷，送往廣華醫院治理。
【1023 更新】港鐵證實，荃灣綫油麻地站有列車車門移位。根據網上圖片顯示，意外地點是油麻地站2號月台往中環方向，不止一個列車車廂的車門甩脫，最少4塊車門卡在在月台和列車的空隙中間，導致月台的玻璃閘門無法開啟，乘客被困在車廂內等候救援。港鐵職員到場處理，及後有消防員到場。
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港鐵表示，由於荃灣綫油麻地站有列車故障，現時荃灣綫服務受阻，來往荔景至佐敦站暫停服務，荔景至荃灣站8分鐘一班車，佐敦至中環站6分鐘一班車。觀塘綫列車服務維持正常。據網上圖片顯示，是由於油麻地站一輛列車車門飛脫。