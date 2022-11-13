港鐵油麻地站列車甩門 78歲女乘客擦傷送院治理

【1245更新】消防處於今早9時34分接獲報告，4分鐘後到場，發現一輛8卡列車發生事故導致車門移位，到場協助疏散約750名乘客，其中600人由油麻地站離開，150人則經緊急逃生門，從路軌徒步至旺角站。消防其後亦已勘查現場情況，確保列車鞏固，再沒有翻側的危機，亦確保路軌上沒有火警跡象及乘客逗留。事件中2名傷者需要協助，其中1名女性表示不適，當場治理後已自行離開，另一名女性則手腳擦傷，被送往廣華醫院治理。警方指約9時38分接到報案，初步調查指事件並無可疑成份。

港鐵：列車轉向架移位

港鐵車務營運及本地鐵盧總管黃琨瑋表示，早上約9時30分，一輛荃灣綫往中環的列車，進入油麻地車站時車長聽到聲響，其中兩卡進入月台後便停駛，職員協助疏散油麻地站600名乘客，150人經列車車尾緊急出口徒步會旺角站。港鐵初步調查，發現列車第一卡車廂的第一個轉向架稍微偏離路軌，兩邊路軌旁有設備損毀，以及兩道列車車門移位，預料修復時間需時較長，目前正搶收中，港鐵對受影響乘客致歉。