港鐵洪水橋站於今年内開展主體工程　已展開前期預備工序

港鐵屯馬綫洪水橋站今年内開展主體工程，已經展開前期預備工序。港鐵指多個新鐵路項目涉及在營運中的鐵路綫上進行工程，包括延伸和加建新路軌，以及建造車站，為工程增添難度。工程團隊需要善用收車後「黃金兩小時」的施工時間，並要與車務維修團隊緊密協調，避免影響日常鐵路維修。
港鐵公司項目及工程拓展總監鄧輝豪今天簡介新鐵路項目的進度，包括於今年啟動的關鍵土木工程，以及相關的部署及工程管理，迎接未來數年的建造高峰期。屯馬綫洪水橋站是全港首個於營運中的鐵路高架橋上興建的車站，已經展開高架橋護牆移除工程等前期預備工序。
今年進行不同關鍵工程
東涌綫延綫、東鐵綫古洞站、屯門南延綫及小蠔灣站已於去年中起相繼動工。今年進行的關鍵工程包括小蠔灣站電纜遷移及樁柱工程；東涌綫延綫道岔安裝和改道工程，以及隧道鑽挖工程；東鐵綫古洞站大型挖掘工程；屯門南延綫屯門河樁柱及地基工程。
鄧輝豪表示今年是鐵路網絡擴展標誌性的一年，陸續展開多個新鐵路項目的關鍵土木工程。在維持鐵路安全及盡量減少影響列車日常運作的大前提下，如期推展及建造新鐵路項目是工程團隊專注的目標。建造階段預計可帶來超過20,000個鐵路建造及相關職位，帶動行業發展。港鐵表示會實踐新鐵路項目「建設無限未來」的願景，有序推展各項工程，支持香港長遠及可持續發展。