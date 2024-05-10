港鐵洪水橋站於今年内開展主體工程　已展開前期預備工序

港鐵屯馬綫洪水橋站今年内開展主體工程，已經展開前期預備工序。港鐵指多個新鐵路項目涉及在營運中的鐵路綫上進行工程，包括延伸和加建新路軌，以及建造車站，為工程增添難度。工程團隊需要善用收車後「黃金兩小時」的施工時間，並要與車務維修團隊緊密協調，避免影響日常鐵路維修。

港鐵公司項目及工程拓展總監鄧輝豪今天簡介新鐵路項目的進度，包括於今年啟動的關鍵土木工程，以及相關的部署及工程管理，迎接未來數年的建造高峰期。屯馬綫洪水橋站是全港首個於營運中的鐵路高架橋上興建的車站，已經展開高架橋護牆移除工程等前期預備工序。