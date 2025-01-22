港鐵男疑車廂吸太空油電子煙 嘴唇發白手震震 乘客：似揩嘢

社交平台瘋傳一條於港鐵車廂拍攝片段，一名年輕男子疑吸食含太空油的電子煙，其間手部不自主地震抖及「面青口唇白」，迷迷糊糊靠向玻璃。(facebook群組「大埔 TAI PO」)

俗稱「太空油」的依托咪酯，近年成為青少年間新興的毒品，警方為打擊太空油引入快速檢測工具，以檢測另類吸煙工具是否含有依托咪酯。社交平台今日（22日）瘋傳一條於港鐵車廂拍攝片段，一名年輕男子疑吸食含太空油的電子煙，其間手部不自主地震抖及「面青口唇白」，迷迷糊糊靠向玻璃。

有目擊事件的港鐵乘客今早在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指當時正搭乘東鐵線，車廂內「見到有個疑似high（揩）嘢人士」，對方於大圍站下車，他因膽小所以不敢出聲。該段17秒影片可見，該名穿黑色外套和長褲的年輕男子坐於靠玻璃座位，左手持電子煙，大腿擺放電話睇片，吸食電子煙期間吞雲吐霧，過程可見他不斷手震。他吸食煙後「面青口唇白」，再迷迷糊糊靠向旁邊玻璃，此時車內廣播「下一站大圍」。

網民促報警「等佢要清醒」

不少網民覺得男子「明顯take嘢」，「手都震埋」、「吸太空油吸到好high」、「成個老同咁嘅樣」、「睇佢個樣，應該就快中毒而死」、「已經去到公開吸毒」、「大庭廣眾都要吸，真係已經食壞腦，完全控制唔到自己」、「仲要唔吹返出嚟，一定上哂腦」。有留言認為應即時報警，「擺上嚟facebook無補於事」、「一定要報警，等佢要清醒」。

有網民認出片中男子，指早前曾於上水站遇過對方，「佢早排（喺）上水high到瞓咗地無反應，當時有人叫咗職員嚟，有個阿姨話幫手call白車，佢急急腳起身就走，當時都係手拎枝咁嘅嘢，又係面青青手震震」