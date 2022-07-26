港鐵男車長涉鎅刀傷女友人搶走手機罪成 還柙至8月22日判刑

2019年11月，1名34歲港鐵男車長涉在港鐵九龍灣站外，張貼印有曾點讚「撐警」帖文的女性朋友個人資料之單張，對方發現後拿起手機拍攝，期間車長疑以鎅刀割傷她的額頭及搶去其手機。男車長被控傷人及搶劫罪，案件早前審結，他今日（26日）於荃灣法院（暫代區域法院）被裁定兩項罪成。暫委法官黃國輝直言，被告行為嚴重，下令他還柙至8月22日判刑，待索取背景報告。

案情指，被告王正（又名劉嘉祺）被控於2019年11月6日在港鐵九龍灣站B出口行人天橋附近，非法及惡意傷害女子陳煥明，以及搶劫對方一部價值10,000港元的蘋果牌智能手提電話連電話套。

控方案情指，被告是女事主工作的茶餐廳熟客，他們及另外2名食客曾一起到瑞士旅行，女事主曾經將自己的護照傳給被告。而旅行約半年後，女事主在涉案天橋見到被告以及印有自己個人資料的單張，事主想拍下單張但遭被告發現，被告並為此追着事主。事主回頭一望，被告就用鎅刀割傷事主的左額，造成約3厘米傷口。雙方之後有肢體碰撞，期間事主弟弟來電，被告就搶去事主電話逃走。被告自辯指，他雖然收過事主的護照資料，但一早已刪除檔案，反而事主在旅行期間曾向他借1,000瑞士法郎，但回港後遲遲未還錢。2人在案發當日雖然有見面，但事主激動地用雙手捉住他膊頭，並掌摑他一巴在先，被告稱自己沒有用武器傷害事主，反而事主襲擊他令他丟失眼鏡，又加劇腰傷。

官：被告自辯不合邏輯 難以令人信服

暫委法官在庭上表示，被告自辯不合邏輯，難以令人信服。他指被告稱二人在天橋上相遇後，陳便指責他將其個資公開，繼而上前掌摑自己。暫委法官質疑，被告與陳年紀相差15歲，身形亦有差異，陳沒有理由一遇到他便如此帶有攻擊性，二人更不可能在數次推撞後就雙雙倒地。被告指在碰撞期間丟失眼鏡，甚至腰部受傷，卻沒有即時報警，等到事件不了了之，直到半年後才重提。

此外，他在庭上能夠詳細講述事發經過，即必然對事件有印象，惟在被捕後就向警方表示忘記當時位置；至於被告提及瑞士旅行借錢，但陳遲遲未還款，暫委法官指如果陳真的沒有還債，無理由在旅行後一個月仍會相約被告見面，而且被告其後只透過電話追款，沒有發出任何文字紀錄或語音訊息，不相信他曾向陳借出1,000元瑞士法郎。基於上述因素，黃官拒納被告供詞，裁定其兩罪罪名成立。

官：搶劫罪不適合判社會服務令

辯方求情指，被告自2014年擔任港鐵列車車長，更獲「傑出列車員工獎」，案發前一直奉公守法，強調他使用涉案鎅刀原意並非用以傷人，沒有預謀干犯本案，情急之下才用以傷人，希望法庭考慮索取社會令服務報告。黃官指搶劫罪不適合判社會服務令，又指被告並非17、8歲的年輕人，明言即使他有良好記錄，判監仍然是唯一選項，最終下令其還押待索取背景報告。