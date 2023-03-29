港鐵票價可加2.3% 單程九成最多加4毫

港鐵車費時隔3年終再次加價。政府最新公布，去年12月運輸業名義工資指數增加3.6%，代入最新的票價可加可減機制方程式後，港鐵今年度將加價2.3%，預計約九成乘客的車程加價不多於4毫，詳細車程的新收費表和實施日期容後公布。

根據最新的可加可減機制方程式，票價調整幅度會計算消費物價指數變動和運輸業名義工資指數變動，然後減去新生效、與港鐵香港物業利潤掛鈎的生產力因素。連同今年的1.2%特別扣減、1.85%特別延後等，今年港鐵車費將會加價2.3%。以港鐵劃一每程車加2.3%推算，灣仔往東涌的成人八達通車費將由現時的23.1元增至約23.6元、杏花邨往旺角由14.9元加到約15.2元、黃大仙往土瓜灣由5.6元增至約5.7元。

田北辰質疑新機制 陳恒鑌對加價感失望

前九鐵主席、立法會議員田北辰批評港鐵的加幅，又直斥新生效的票價調整機制，指無理由在港鐵擁有過百億盈利下，只有額外的0.2個百分點減幅，質疑何不將租務收益和廣告收入等所有港鐵利潤納入方程式。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌亦稱，市民原本期待在過百億利潤下毋須加價，他對於最終仍要加價感到失望。民主黨交通政策發言人陳堡明稱，公共事業在香港復甦初期爭相加價，令市民生活百上加斤，促請港鐵凍結今年票價。