港鐵籲乘客互相包容尊重 輕鐵昨起試允貓狗乘車

愈來愈多市民飼養寵物，港鐵推出的「貓狗同行」計劃昨起試行兩個月，容許已購買「貓狗同行證」的乘客，於試行期內的周六、日及公眾假期，在符合特定要求下攜帶一隻貓或狗乘搭全線輕鐵。港鐵呼籲害怕寵物的乘客，可盡量在車頭上車和逗留車頭位置，希望乘客之間互相包容尊重。

新推出的「貓狗同行」試行計劃，規定帶同寵物的乘客必須使用每節車廂的最後一道車門上落車，並全程留在車尾位置，其寵物在登車前亦要放入寵物袋及完全關上，確保寵物身體不外露，整個寵物袋長、闊、高不可超過170厘米，單邊不能超過130厘米。