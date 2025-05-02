港鐵籲乘客互相包容尊重 輕鐵昨起試允貓狗乘車

愈來愈多市民飼養寵物，港鐵推出的「貓狗同行」計劃昨起試行兩個月，容許已購買「貓狗同行證」的乘客，於試行期內的周六、日及公眾假期，在符合特定要求下攜帶一隻貓或狗乘搭全線輕鐵。港鐵呼籲害怕寵物的乘客，可盡量在車頭上車和逗留車頭位置，希望乘客之間互相包容尊重。
新推出的「貓狗同行」試行計劃，規定帶同寵物的乘客必須使用每節車廂的最後一道車門上落車，並全程留在車尾位置，其寵物在登車前亦要放入寵物袋及完全關上，確保寵物身體不外露，整個寵物袋長、闊、高不可超過170厘米，單邊不能超過130厘米。
狗主稱愛犬感興奮四處望
試行首日，帶同寵物狗乘搭輕鐵的狗主鄭先生表示，價值99元的「貓狗同行證」月票價格合理，因為過往每去一個地方搭的士車資已需要約50至60元，來回程即要過百元，又說其狗隻上車後都很興奮、四處張望，期望日後可放寬至容許寵物手推車搭輕鐵。有本身並無養寵物的乘客相信，只逗留在車尾的寵物不會影響一般乘客。另外，港鐵昨亦邀請愛護動物協會及亞洲動物基金義工，攜帶寵物試搭輕鐵。
港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲稱，試行計劃整體運作暢順有序，早上已見到不少市民按規定帶同貓狗上車，港鐵將加強車廂清潔，又指昨日共加派70名職員在較繁忙的輕鐵站協助。她提醒害怕寵物的市民，能盡量在車頭位置上車和逗留在車頭位置，並呼籲乘客之間互相包容尊重，一起營造和諧的乘車環境。李婉玲又指，暫仍在觀察「貓狗同行證」的銷售情況，同時留意計劃下輕鐵的車務運作和安全，取得經驗後再決定下一步，需要時或延長試行計劃。