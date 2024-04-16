港鐵義工月邀少數族裔沿輕鐵綫玩尋寶遊戲　「輕鐵迷」兒子體驗當車長感興奮

港鐵義工月邀少數族裔沿輕鐵綫玩尋寶遊戲

港鐵的「鐵路人 鐵路心」義工計劃至今已踏入第19個年頭，不少員工透過計劃熱心籌備及參與義工服務，為幫助社會上不同的社群出一分力。今年其中一個活動是「輕鐵遊樂屯」，由義工帶領少數族裔家庭沿輕鐵綫玩城市尋寶遊戲，從中了解輕鐵運作和進一步融入和認識社區。 在今年3月至4月的義工月，港鐵一共舉辦4個義工活動，服務對象包括低收入家庭、基層學生、少數族裔及劏房戶家庭。其中一個活動是「輕鐵遊樂屯」，與小彬紀念基金會合作，邀請了8個少數族裔家庭參與活動。Shawn帶同兒子Mikhael參加活動，他提到兒子是輕鐵迷，非常期待活動。今次是他們首次參觀輕鐵車廠，期間參觀了輕鐵控制中心，Mikhael更有機會一嘗當車長的滋味，模擬駕駛輕鐵及巴士，他們都感到十分興奮，亦加深了對輕鐵的認識。

推動社會共融的小里程碑 港鐵義工月活動籌備小組成員金焯庭表示，透過今次的活動服務少數族裔家庭，可加深家庭對香港的認識。而港鐵員工在籌備活動期間，亦更加了解服務對象的飲食習慣及文化習俗。雖然只有1日，但能夠和家庭同樂，對他們而言是推動社會共融的一個小里程碑。金焯庭指活動上看到不論大人或小朋友都對鐵路深感興趣，更加明白鐵路除了是連繫社會的交通工具，也承載了社區中不同人群的回憶和情感。

港鐵的長期合作夥伴、小彬紀念基金會傳訊及夥伴關係總監余卓浩則指，今次舉辦的「輕鐵遊樂屯」除了為基層少數族裔家庭提供了愉快的外出活動，亦加強家庭凝聚力。他認為港鐵展示了對社會責任的承擔，期望透過多方面的合作，共同創造共融社會。