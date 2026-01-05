港鐵老翁不滿被阻　「兜錘窩面」打女乘客

社交媒體流傳一條片段，在港鐵的車廂中，一名有廣東話口音的阿伯，見到有個空位，疑想「霸位」，與一名束馬尾女乘客發生肢體碰撞。阿伯指，馬尾女阻礙他找座位。阿伯竟爆粗兼打人，向馬尾女揮出直拳，「兜錘窩面」，令車廂乘客嘩然，有乘客勸阻「唔好郁手郁腳」。

港鐵回覆傳媒表示，於昨晚（1月4日）約9時許，收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信為片段相關個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。港鐵呼籲，乘客互相禮讓，不要做出可能影響其他乘客的行為，有需要時可報警或向港鐵職員求助。