港鐵聯同世界自然基金會及foodpanda合作 推出可重用餐盒計劃

買外賣會造成了不少塑膠餐具垃圾，令不人自備餐具和餐盒裝食物。港鐵聯同世界自然基金會香港分會(WWF) 及外賣平台foodpanda香港合作，推出可重用餐盒計劃，並於香港站設置公眾使用的可重用餐盒自助借用機，讓市民更方便地自助借用可重 用餐盒，之後歸還到計劃下的回收設施，以鼓勵大眾減少使用即棄餐具。
即日起，香港站L1層的11A店舖分別設有自助借用機及回收機，借用機內有4個大小的餐盒供選擇，不論大小都需要付上10元按金。市民可選擇位於中環、金鐘、灣仔和銅鑼灣的指定合作夥伴餐廳訂購以可重用餐盒盛載的食物。
還盒取回按金
市民用完餐盒後，只需倒走廚餘，用水沖一沖即可到港島區的10個回收點還餐盒。市民還盒後，不但可以取回按金，更可以得到foodpanda15元現金券和「Carbon Wallet」碳錢包積分。市民也能夠選擇把餐盒交給送遞員，請他們幫客人還餐盒。
foodpanda 香港行政總裁賴偉昕表示，「可重用餐具計劃」去年推出，今次港鐵與WWF及foodpanda合作為計劃的延伸，港鐵除了資助於香港站設置可重用餐盒自助借用機，及額外提供二千個可重用餐盒外，亦邀請到香港站內十間食肆加入減塑行列，接受顧客以自備或借用餐盒外賣美食，令計劃下使用可重用餐盒的合作餐廳擴展至六十間，提供更多環保的餐飲選擇。
西營盤站明年設回收點
港鐵公司常務總監 – 香港客運服務楊美珍說，很高興今次減塑運動得到大部分車站餐飲店支持。港鐵亦很高興聯同WWF及foodpanda推出香港站可重用餐盒計劃，集合三方所長，鼓勵公眾及食肆改變即棄文化。她又指，港鐵西營盤站亦計劃在明年第一季增設一個回收點，進一步擴展回收網絡。
計劃展示可重用餐具借用的可行性
WWF保育總監陳輩樂博士指出，為推動社會減低垃圾製造及堆填區的負荷，今年十月，政府正式通過管制即棄膠餐具法案，並將於2024 年四月底正式執行法案第一階段。然而，要減低塑膠廢物對環境的影響，社會必需以邁向循環經濟的體系為目標。有了成熟的可重用體系來取替即棄非塑膠製品，才可達至減廢的目標。由環境及自然保育基金資助的先導計劃展示了可重用餐具借用的可行性。
她又指，計劃的第二階段將嘗試更多可重用餐具借用的營運模式。WWF很高興與foodpanda及港鐵公司合作，大大提升了重用餐具借用的延展性，讓市民有更多機會實踐環保；期待是次合作能帶領更多企業推動綠色措施，推進社會的可持續發展。