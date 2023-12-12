港鐵聯同世界自然基金會及foodpanda合作 推出可重用餐盒計劃

買外賣會造成了不少塑膠餐具垃圾，令不人自備餐具和餐盒裝食物。港鐵聯同世界自然基金會香港分會(WWF) 及外賣平台foodpanda香港合作，推出可重用餐盒計劃，並於香港站設置公眾使用的可重用餐盒自助借用機，讓市民更方便地自助借用可重 用餐盒，之後歸還到計劃下的回收設施，以鼓勵大眾減少使用即棄餐具。

即日起，香港站L1層的11A店舖分別設有自助借用機及回收機，借用機內有4個大小的餐盒供選擇，不論大小都需要付上10元按金。市民可選擇位於中環、金鐘、灣仔和銅鑼灣的指定合作夥伴餐廳訂購以可重用餐盒盛載的食物。

還盒取回按金

市民用完餐盒後，只需倒走廚餘，用水沖一沖即可到港島區的10個回收點還餐盒。市民還盒後，不但可以取回按金，更可以得到foodpanda15元現金券和「Carbon Wallet」碳錢包積分。市民也能夠選擇把餐盒交給送遞員，請他們幫客人還餐盒。

foodpanda 香港行政總裁賴偉昕表示，「可重用餐具計劃」去年推出，今次港鐵與WWF及foodpanda合作為計劃的延伸，港鐵除了資助於香港站設置可重用餐盒自助借用機，及額外提供二千個可重用餐盒外，亦邀請到香港站內十間食肆加入減塑行列，接受顧客以自備或借用餐盒外賣美食，令計劃下使用可重用餐盒的合作餐廳擴展至六十間，提供更多環保的餐飲選擇。