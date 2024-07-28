港鐵觀塘綫今日部分路段暫停服務　九巴8號線全線、30X線指定車站免費乘車 (附詳情)

指定巴士站上九巴免費

九巴8號線今日會全日和全線免費乘車，該路線由尖沙咀碼頭往返九龍站，途經紅磡、何文田、油麻地和佐敦道一帶。至於本身往返黃埔花園至荃灣荃威花園、途經油麻地的九巴30X線，乘客當今如在紅磡5個指定巴士站登車往荃灣方向，或在油麻地、紅磡6個指定巴士站登車往黃埔花園方向，同樣可以免費乘車。

今日九巴8號線會延長服務時間至早上5時半至凌晨1時、加密班次至最密10分鐘一班，30X線亦會延長至早上6時至凌晨1時15分服務，並加開來往黃埔及油麻地的短途班次，以配合觀塘綫相關路段的原有服務時間。九巴指，今日會密切留意載客情況，需要時會再增加班次疏導乘客。

▼30X路線當日免費乘坐巴士站▼

往荃灣(荃威花園)方向 往黃埔花園方向 黃埔花園總站 油麻地文明里 紅樂道 油麻地眾坊街 紅磡南道 勞資審裁處 機利士南路 衛理道 獲嘉道 觀音街 德民街

▼2021年東鐵綫因工程暫停往返紅磡站至旺角東站▼