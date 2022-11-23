港鐵觀塘綫周日起換新國產列車 上落車更闊落 多逾1倍扶手

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，車廂內有六大提升，包括改用環形式扶手桿、每卡吊環扶手由20多個增至64個；部分車門旁邊的玻璃屏風會稍微移入車廂內，騰出更多空間上落車，座位設計更符合人體工學設計。此外，會全面採用LED照明、以動態路綫圖顯示路綫、列車上亦會配備智能伺服器，實時遙距監察列車行駛期間關鍵設備的狀況等。港鐵指經油麻地出軌事故後，新列車的緊急出口斜道將配備獨立存感器，若有人擅自使用，控制中心可更快掌握情況。

港鐵昨表示，於2015年購入的8卡93列內地青島四方製列車「Q-Train」，陸續運抵本港，並將於周日(27日)率先於觀塘綫投入服務，稍後會行走荃灣綫、港島綫及將軍綫，逐漸取代由1979年開始使用的英製列車M-Train。攝：李睿哲

新列車沿用現有信號系統

相關國產列車港鐵購入93列，涉及60億港元，是港鐵歷來最大投資，觀塘綫下年將更換全部13列，荃灣綫、港島綫和將軍澳綫亦會陸續更換。港鐵車務總監李家潤表示，港鐵採用「新列車先行，新信號系統隨後」的安排，將沿用現有信號系統，待市區綫信號系統更換工程完成後，才轉用新系統；最快3年後才在荃灣綫開始使用，整體工程預計在2028至2029年完成。

他指根據目前乘客量估算，新信號系統可滿足2031年後的乘客量增長。