港鐵觀塘綫太子至何文田周日停列車服務 太子站成兩綫唯一轉車站 料相當繁忙

為配合大型更新隧道設施工程，港鐵宣布周日(28日)觀塘綫太子站至何文田站(中間兩站為旺角及油麻地)的列車服務全日暫停；觀塘綫列車服務分成兩段行駛，太子站來往調景嶺站及何文田站來往黃埔站仍維持服務。港鐵預計，屆時太子站將為荃灣綫及觀塘綫的唯一轉車站，該站將會非常繁忙，呼籲巿民提早規劃行程。
港鐵指，當日要為油麻地站附近供列車轉綫的交叉渡綫隧道做更換電纜吊架工程，觀塘綫太子站至何文田站(中間兩站為旺角及油麻地)的列車服務會受影響。即當日使用觀塘綫，不能在旺角或油麻地上落車。但乘客可在兩車站仍乘搭荃灣綫，而屯馬綫的何文田站亦如常運作。
港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，太子站會變成觀塘綫與荃灣綫唯一轉車站。當日該站3號月台會暫停使用，並會於站內實施人流管理措施；觀塘綫列車或稍有延誤，約5分鐘一班；荃灣綫及屯馬綫則為3.5及5.5分鐘一班，會因應情況調節列車班次。港鐵會安排約1千人在相關車站協助乘客，並有大型指示牌提醒巿民，及設有「乘客資訊站」以解答乘客查詢。
港鐵籲及早規劃行程
港鐵呼籲市民及早規劃行程，市民可利用MTR Mobile協助規劃路綫。李婉玲建議，乘客使用其他鐵路替代路線及轉車站出行，盡量避免途經太子站；須過海的乘客可用其他過海鐵路綫如東涌綫、東鐵綫及將軍澳綫。而要前往九龍中的乘客，可轉乘屯馬綫和東鐵綫。她亦提醒巿民預留20至30分鐘，確保可接駁尾班車。
港鐵預計是次更新工程需時約28小時。李婉玲預計觀塘綫可於下周一(29日)頭班車開始恢復正常服務，並透露未來會做同類大型基建更新工程，暫定於今年內更新東涌綫，受影響車站及日期會在稍後公布。
九巴8號線免費搭
為配合安排，港鐵與九巴協商，當日巿民可免費乘搭往來尖沙咀碼頭至九龍站的九巴8號巴士線，全日全線毋須拍卡或繳付車資。至於九巴路線30X(往來荃灣至黃埔花園)，則介乎油麻地至黃埔的指定巴士站可以免費乘搭。
九巴指，該兩條路線會延長服務，8號線會加密班次至最密10分鐘一班；路線30X加開短途班次來往黃埔和油麻地。另亦有5條九巴路線路線1A、16、27、98C及213D加密班次。城巴表示因應港鐵觀塘綫部分路線暫時停運，會密切留意城巴路線20A、E21A、E21B、E23、E23A及795X的實時客量，視乎情況隨時增強服務。