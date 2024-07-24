港鐵觀塘綫太子至何文田周日停列車服務 太子站成兩綫唯一轉車站 料相當繁忙

為配合大型更新隧道設施工程，港鐵宣布周日(28日)觀塘綫太子站至何文田站(中間兩站為旺角及油麻地)的列車服務全日暫停；觀塘綫列車服務分成兩段行駛，太子站來往調景嶺站及何文田站來往黃埔站仍維持服務。港鐵預計，屆時太子站將為荃灣綫及觀塘綫的唯一轉車站，該站將會非常繁忙，呼籲巿民提早規劃行程。 港鐵指，當日要為油麻地站附近供列車轉綫的交叉渡綫隧道做更換電纜吊架工程，觀塘綫太子站至何文田站(中間兩站為旺角及油麻地)的列車服務會受影響。即當日使用觀塘綫，不能在旺角或油麻地上落車。但乘客可在兩車站仍乘搭荃灣綫，而屯馬綫的何文田站亦如常運作。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，太子站會變成觀塘綫與荃灣綫唯一轉車站。當日該站3號月台會暫停使用，並會於站內實施人流管理措施；觀塘綫列車或稍有延誤，約5分鐘一班；荃灣綫及屯馬綫則為3.5及5.5分鐘一班，會因應情況調節列車班次。港鐵會安排約1千人在相關車站協助乘客，並有大型指示牌提醒巿民，及設有「乘客資訊站」以解答乘客查詢。

港鐵籲及早規劃行程 港鐵呼籲市民及早規劃行程，市民可利用MTR Mobile協助規劃路綫。李婉玲建議，乘客使用其他鐵路替代路線及轉車站出行，盡量避免途經太子站；須過海的乘客可用其他過海鐵路綫如東涌綫、東鐵綫及將軍澳綫。而要前往九龍中的乘客，可轉乘屯馬綫和東鐵綫。她亦提醒巿民預留20至30分鐘，確保可接駁尾班車。