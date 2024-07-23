港鐵觀塘綫太子至何文田站周日暫停服務　料太子站非常繁忙

周日觀塘綫列車服務將作出調整，港鐵介紹於車站實施的特別安排及港鐵乘客需留意的事項(蘇文傑攝)

為配合隧道大型資產更新工程，港鐵早前宣布星期日(28日)，觀塘綫太子站至何文田站將全日暫停服務；太子站至調景嶺站以及何文田站至黃埔站則維持服務。屆時，太子站將為荃灣綫及觀塘綫的唯一轉車站，港鐵預計太子站將會非常繁忙，呼籲巿民提早規劃行程。

由於油麻地站附近供列車轉線的交叉渡線隧道要進行更換電纜吊架工程，因此觀塘綫太子站至何文田站路段將暫停服務；而太子站3號月台亦暫停使用。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示屆時會實施人流管理措施，於受影響車站內亦會設有「乘客資訊站」，以解答乘客查詢；各車站亦會有指示牌。港鐵指當日會安排約一千人在相關車站協助乘客，亦會於不同平台發放資訊，避免市民出行受阻。

觀塘綫約5分鐘一班 8號巴士線免費搭

李婉玲指，當日觀塘綫列車或稍有延誤，約5分鐘一班；荃灣綫及屯馬綫則為3.5及5.5分鐘一班。港鐵亦與九巴協商，加密8號及30X號巴士線，全日大部分時間約10分鐘一班。星期日當日巿民可免費乘搭8號巴士線，全線毋須拍卡；乘搭30X的乘客於指定巴士站上車亦毋須拍卡。

預計星期一頭班車恢復正常

港鐵呼籲市民及早規劃行程，建議市民利用MTR Mobile協助規劃路線。需要過海的乘客，可使用其他過海鐵路綫如東涌綫、東鐵綫及將軍澳綫。而要前往九龍中的乘客，可轉乘屯馬綫和東鐵綫。李婉玲預計觀塘綫可於星期一(29日)頭班車開始恢復正常服務，並感謝乘客對服務調整的諒解及配合。