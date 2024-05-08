【14:45更新】 港鐵今日(8日)下午召開記者會，交代基建資產更新項目，表示在今年7月28日周日要就油麻地站附近的交叉渡線隧道，進行更換電纜吊架工程，未能在「黃金兩小時」內完成設備更新，決定觀塘綫部分車站在當日停運，屆時由太子至何文田站一段要全日暫停列車服務，影響太子、旺角、油麻地及何文田等4站，至於觀塘線太子站至調景嶺站，以及黃埔站至何文田站的服務則會維持。港鐵期望受影響路段能在24小時內完成工程，又預料大部分受影響乘客會較原來路線多2至12分鐘轉車，全線則須多1至2分鐘等車。

乘客可免費乘搭九巴兩線替代

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，當日港鐵會與九巴合作，乘客可以免費乘搭8號和30X號線指定範圍的服務，作為油麻地站、何文田站和黃埔站之間的替代路線。

她強調當天所有車站都會繼續服務，「站站都有車搭」，受影響乘客亦可在不同路綫「兜路」，譬如市民想由旺角站到油麻地站，可以乘坐荃灣綫，如欲去何文田站，則可乘坐屯馬綫，一樣可以去到目的地。港鐵會在兩個月內持續發相關安排資訊，包括在車站有大型海報及告示，車站及車廂亦會有廣播等提醒乘客，並認為當日是暑假的周日，會對乘客影響最低。

港鐵：涉事更換工程隧道難依賴「黃金兩小時」進行

港鐵車務工程維修總管李劍雄解釋，港鐵日常只有收車後的「黃金兩小時」進行資產更新、保養及新項目工程，惟涉事70米長的行車隧道，頂部超過50個電纜吊架，通車至今超過40年，必須進行一次性更換，而更換需要隔離、遷移電纜，形容工程繁複，必須一氣呵成完成，不能依賴收車的「黃金兩小時」進行，如果工程當天遇到極端天氣，將順延一周進行。

九巴： 相關乘客上車毋須拍卡或付車資

九巴表示，兩條替代路線中，8號線(尖沙咀碼頭來往九龍站)當天將向乘客提供免費服務，途徑紅磡、黃埔、何文田、油麻地和佐敦，接載市民往返各區；30X路線(荃威花園來往黃埔花園)則在路線上介乎油麻地至黃埔的指定巴士站可以免費乘搭，接載乘客來往黃埔、何文田、油麻地至旺角、太子、深水埗、荔枝角和荃灣一帶，相關乘客上車時毋須拍卡或以任何方式繳付車資。當中8號線將延長服務時間，由早上5時半至凌晨1時，亦會加密班次至最密10分鐘一班；30X路線則會由早上6時至凌晨1時15分，加開短途班次來往黃埔和油麻地，另外1A、16、27、98C及213D等路線亦會在當日加強服務。

城巴表示，預料市民在當日對區內及跨區巴士服務需求將上升，相關的20A、106、109、115、118、795X、A25、E21A、E21B、E23、E23A路線，城巴會在當日會密切監察各相關巴士路線客量，視乎需求靈活調動資源加強服務。