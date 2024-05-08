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2024-05-08 14:47:00

港鐵觀塘綫太子至何文田站7.28暫停服務 (持續更新)

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消息指，港鐵觀塘綫部分車站會輪流全日暫停服務。(資料圖片／陳奕釗攝)

消息指，港鐵觀塘綫部分車站會輪流全日暫停服務。(資料圖片／陳奕釗攝)

【5月8日14:45更新】港鐵表示，今年728日周日要就油麻地站附近的交叉渡線隧道，進行更換電纜吊架工程，當中無法在黃金兩小時內完成設備更新，決定觀塘綫部分車站在7月28日(周日)停運，屆時由太子至何文田站不能提供列車服務，影響太子、旺角、油麻地及何文田等4站，觀塘綫會由太子站至調景嶺站，以及黃埔站至何文田站的服務會維持，乘客要以其他路綫轉車替代。港鐵強調暫停期間仍然會「站站有車搭」，並感謝乘客包容和體諒。

港鐵指，當日會與九巴合作，乘客可以免費乘搭8號和30X號線指定範圍的服務，作為油麻地站、何文田站和黃埔站之間的替代路線。

港鐵車務工程維修總管李劍雄指，港鐵日常只有收車後的「黃金兩小時」進行資產更新、保養及新項目工程，但總有工程需較長時間進行，需一次過連貫進行，包括觀𡐓綫油麻地站交叉渡線中自通車起使用至今40年的電纜吊架，須進行一次性更換。港鐵將於7月28日進行工程，並更新1.3公里隧道內的基礎設施。

【5月8日更新】消息指，港鐵觀塘綫部分車站將會陸續停止服務一整天，以更新設備。期間，乘客可以轉乘荃灣綫或屯馬綫；港鐵亦正考慮安排接駁巴士，接載受影響乘客。港鐵今日(8日)下午將召開記者會交代詳情。 

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實政圓桌田北辰支持相關安排，認為有助提升鐵路安全。他相信，港鐵循序漸進，陸續停運車站更新設備的做法，可能維持數年，如果選擇周末日子停運，再安排接駁交通，問題應該不大。

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