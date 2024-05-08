【5月8日14:45更新】港鐵表示，今年7月28日周日要就油麻地站附近的交叉渡線隧道，進行更換電纜吊架工程，當中無法在黃金兩小時內完成設備更新，決定觀塘綫部分車站在7月28日(周日)停運，屆時由太子至何文田站不能提供列車服務，影響太子、旺角、油麻地及何文田等4站，觀塘綫會由太子站至調景嶺站，以及黃埔站至何文田站的服務會維持，乘客要以其他路綫轉車替代。港鐵強調暫停期間仍然會「站站有車搭」，並感謝乘客包容和體諒。

港鐵指，當日會與九巴合作，乘客可以免費乘搭8號和30X號線指定範圍的服務，作為油麻地站、何文田站和黃埔站之間的替代路線。