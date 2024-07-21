港鐵觀塘綫7.28部分路段暫停服務　九巴8號線全線、30X線指定車站免費乘車 (附詳情)

港鐵觀塘綫太子站至何文田站路段將於7月28日全日暫停服務，以在油麻地站附近一個交叉渡線隧道更換設備。有別東鐵綫2021年部分周日不前往紅磡站的安排，港鐵今次沒有安排免費的鐵路替代巴士服務，反而首次以九巴現有專營巴士路線作取代。
▼九巴8號線及30X線7月28日全線或部分免費乘車▼
指定巴士站上九巴免費
九巴8號線在7月28日會全日和全線免費乘車，該路線由尖沙咀碼頭往返九龍站，途經紅磡、何文田、油麻地和佐敦道一帶。至於本身往返黃埔花園至荃灣荃威花園、途經油麻地的九巴30X線，乘客當日如在紅磡5個指定巴士站登車往荃灣方向，或在油麻地、紅磡6個指定巴士站登車往黃埔花園方向，同樣可以免費乘車。
當日九巴8號線會延長服務時間至早上5時半至凌晨1時、加密班次至最密10分鐘一班，30X線亦會延長至早上6時至凌晨1時15分服務，並加開來往黃埔及油麻地的短途班次，以配合觀塘綫相關路段的原有服務時間。九巴指，當日會密切留意載客情況，需要時會再增加班次疏導乘客。
▼30X路線當日免費乘坐巴士站▼
|往荃灣(荃威花園)方向
|往黃埔花園方向
|黃埔花園總站
|油麻地文明里
|紅樂道
|油麻地眾坊街
|紅磡南道
|勞資審裁處
|機利士南路
|衛理道
|獲嘉道
|觀音街
|德民街
▼2021年東鐵綫因工程暫停往返紅磡站至旺角東站▼
九巴城巴將按情況加強原有路線服務
除九巴8號線和30X線外，九巴當日亦會按需求加強1A、16、27、98C和213D共5條路線服務：
- 1A：中秀茂坪至尖沙咀碼頭，經觀塘、新蒲崗、九龍城、太子、旺角、油麻地、佐敦
- 16：藍田(廣田邨)至旺角(柏景灣)，經碧雲道、觀塘、新蒲崗、九龍城、旺角、大角咀
- 27：順天至旺角，經順利、彩雲、九龍城、太子
- 98C：坑口(北)(將軍澳醫院)至美孚，經寶林、康盛、寶達、新蒲崗、九龍城、旺角、深水埗、長沙灣、荔枝角
- 213D線：中秀茂坪至旺角，經寶達、安達、安泰、彩雲、九龍城、太子
城巴亦表示，預料觀塘綫部分車站暫停服務當日，市民對區內及跨區巴士服務需求將上升，當日將密切監察各相關巴士路線客量，視乎需求靈活調動資源加強服務。城巴相關服務太子、旺角、油麻地或何文田路線，包括20A、106、109、115、118、795X、A25、E21A、E21B、E23和E23A線。