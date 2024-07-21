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2024-07-21 11:30:00

港鐵觀塘綫7.28部分路段暫停服務　九巴8號線全線、30X線指定車站免費乘車 (附詳情)

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九巴8號線將於7月28日全日免費乘車。(資料圖片／林靄怡攝)

九巴8號線將於7月28日全日免費乘車。(資料圖片／林靄怡攝)

港鐵觀塘綫太子站至何文田站路段將於7月28日全日暫停服務，以在油麻地站附近一個交叉渡線隧道更換設備。有別東鐵綫2021年部分周日不前往紅磡站的安排，港鐵今次沒有安排免費的鐵路替代巴士服務，反而首次以九巴現有專營巴士路線作取代。

▼九巴8號線及30X線7月28日全線或部分免費乘車▼

九巴8號線將於7月28日全日免費乘車。(資料圖片／林靄怡攝) 九巴30X線指定巴士站在7月28日會讓乘客免費登車。(資料圖片／林靄怡攝) 觀塘綫太子站至何文田站一段會在7月28日全日暫停服務。(資料圖片／陳奕釗攝) 九巴30X線指定巴士站在7月28日會讓乘客免費登車。(資料圖片／林靄怡攝) 九巴30X線指定巴士站在7月28日會讓乘客免費登車。(資料圖片／林靄怡攝) 觀塘綫太子站至何文田站一段會在7月28日全日暫停服務。(資料圖片／陳奕釗攝)

指定巴士站上九巴免費

九巴8號線在7月28日會全日和全線免費乘車，該路線由尖沙咀碼頭往返九龍站，途經紅磡、何文田、油麻地和佐敦道一帶。至於本身往返黃埔花園至荃灣荃威花園、途經油麻地的九巴30X線，乘客當日如在紅磡5個指定巴士站登車往荃灣方向，或在油麻地、紅磡6個指定巴士站登車往黃埔花園方向，同樣可以免費乘車。

當日九巴8號線會延長服務時間至早上5時半至凌晨1時、加密班次至最密10分鐘一班，30X線亦會延長至早上6時至凌晨1時15分服務，並加開來往黃埔及油麻地的短途班次，以配合觀塘綫相關路段的原有服務時間。九巴指，當日會密切留意載客情況，需要時會再增加班次疏導乘客。

▼30X路線當日免費乘坐巴士站▼

往荃灣(荃威花園)方向 往黃埔花園方向
黃埔花園總站 油麻地文明里
紅樂道 油麻地眾坊街
紅磡南道 勞資審裁處
機利士南路 衛理道
獲嘉道 觀音街
  德民街

▼2021年東鐵綫因工程暫停往返紅磡站至旺角東站▼

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港鐵2021年東鐵綫因工程暫停往返紅磡站至旺角東站的服務，當時有提供鐵路替代巴士服務。(資料圖片／林俊源攝) 港鐵2021年東鐵綫因工程暫停往返紅磡站至旺角東站的服務，當時有提供鐵路替代巴士服務。(資料圖片／林俊源攝) 港鐵2021年東鐵綫因工程暫停往返紅磡站至旺角東站的服務，當時有提供鐵路替代巴士服務。(資料圖片／林俊源攝) 港鐵2021年東鐵綫因工程暫停往返紅磡站至旺角東站的服務，當時有提供鐵路替代巴士服務。(資料圖片／林俊源攝) 港鐵2021年東鐵綫因工程暫停往返紅磡站至旺角東站的服務，當時有提供鐵路替代巴士服務。(資料圖片／林俊源攝) 港鐵2021年東鐵綫因工程暫停往返紅磡站至旺角東站的服務，當時有提供鐵路替代巴士服務。(資料圖片／林俊源攝)

九巴城巴將按情況加強原有路線服務

除九巴8號線和30X線外，九巴當日亦會按需求加強1A、16、27、98C和213D共5條路線服務：

  • 1A：中秀茂坪至尖沙咀碼頭，經觀塘、新蒲崗、九龍城、太子、旺角、油麻地、佐敦
  • 16：藍田(廣田邨)至旺角(柏景灣)，經碧雲道、觀塘、新蒲崗、九龍城、旺角、大角咀
  • 27：順天至旺角，經順利、彩雲、九龍城、太子
  • 98C：坑口(北)(將軍澳醫院)至美孚，經寶林、康盛、寶達、新蒲崗、九龍城、旺角、深水埗、長沙灣、荔枝角
  • 213D線：中秀茂坪至旺角，經寶達、安達、安泰、彩雲、九龍城、太子

城巴亦表示，預料觀塘綫部分車站暫停服務當日，市民對區內及跨區巴士服務需求將上升，當日將密切監察各相關巴士路線客量，視乎需求靈活調動資源加強服務。城巴相關服務太子、旺角、油麻地或何文田路線，包括20A、106、109、115、118、795X、A25、E21A、E21B、E23和E23A線。

活力奧運觀賞站｜18區地址。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，中西區、東區、南區、灣仔、九龍城、觀塘。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括深水埗、黃大仙、油尖旺、離島、葵青、北區。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括沙田、大埔、荃灣、屯門、元朗、西貢。（am730製圖）