港鐵車廂爭霸戰　兩男疑爭位大打MMA被捕

港鐵兩名男乘客疑因座位問題，在車廂大打「MMA」。(網上圖片)

據了解，事發在昨日早上7時許，當時列車正在觀塘綫往調景嶺方向行駛。影片見到，一名穿淺藍色衫的男子及黑衫的男子打架，穿藍衫的男子叉住黑衣男的頸部，黑衫男隨即用出拳槌向對方頭部，多名乘客上前勸架分開兩人，期間一名勸架的男子可能因為大力按住藍衫男，一度被其他乘客質疑「兩個打一個」，不過他說「我無打呀，我撳住佢咋」。

港鐵車廂昨日(5日)出現座位爭霸戰，兩名男乘客疑因座位問題爭執，引發「MMA」式大亂鬥，車廂內多名乘客見狀後分開兩人。警方其後到場，以涉嫌「公眾地方打架」拘捕兩名40多歲男子。

藍衫男舉手機拍攝 勸架男：我叫你唔好影

擾攘一段時間後，黑衣男終於被人拉開，惟藍衫男疑不忿受襲，舉起手機拍攝黑衣男及在場勸架乘客的容貌，惹來一名有份勸架的男子不滿，一度搶去藍衫男的手機，喝斥：「我叫你唔好影」，兩人差點又出手打「MMA」，惟好最終冷靜下來。打鬥過程中，在旁的男童顯得一臉無奈。

港鐵回覆傳媒查詢時指，事發在昨早7時許，職員接到通知指九龍塘站月台有乘客發生爭執，職員到場後嘗試勸止他們。警方表示，相信有人因座位問題爭執，涉嫌「公眾地方打架」罪拘捕兩名分別48歲及45歲男子，其中有人報稱心口痛及有抓痕，兩人均被送往伊利沙伯醫院治理。