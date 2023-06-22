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2023-06-22 15:07:22

港鐵遲開早收｜有議員據悉港鐵擬每周一次　倡勿揀選上班日實行

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港鐵擬安排列車服務「遲開早收」爭取更多維修時間，有議員建議港鐵要提供接駁巴士。圖為早前東鐵綫紅磡站至旺角東站服務暫停的情況。(資料圖片／林俊源攝)

港鐵擬安排列車服務「遲開早收」爭取更多維修時間，有議員建議港鐵要提供接駁巴士。圖為早前東鐵綫紅磡站至旺角東站服務暫停的情況。(資料圖片／林俊源攝)

港鐵日前透露，將研究提早結束或延遲開始列車服務，以增加更多鐵路維修時間。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，據其向港鐵了解，列車服務不會經常「遲開早收」，可能只會每星期1次，即一個月約4次，相信對乘客影響不大、社會可以接受。

盼「遲開早收」日提供替代交通

陳恒鑌今日(22日)在一個電台節目建議，港鐵在「遲開早收」日子要提供替代交通服務，並應選擇在最少乘客受影響的日子，如長假期間調整收車和開車時間，而非上班日。

陳恒鑌指據其了解，港鐵可能只會每星期「遲開早收」1次。(資料圖片／蘇文傑攝) 張欣宇稱，港鐵提早收車的時段客量只有約1,000至2,000。(資料圖片／羅庸軒攝)

張欣宇料2000乘客受影響

曾任職港鐵的立法會交通事務委員會委員張欣宇在同一節目估計，日後只有新建或需要接駁新鐵路的車站，才需要更多時間進行維修。他認為，港鐵最多可提早至晚上11時半至凌晨12時收車，當爭取到多1小時維修，便可將原本需時3晚的維修縮短至兩晚內完成，相信只要有足夠接駁巴士便能應付該時段內約1,000至2,000人的乘客量。

早前東鐵綫紅磡站至旺角東站列車服務暫停時，港鐵有提供接駁巴士替代。(資料圖片／林俊源攝) 早前東鐵綫紅磡站至旺角東站列車服務暫停時，港鐵有提供接駁巴士替代。(資料圖片／林俊源攝)

工會反對引入外勞維修工

另外，港鐵日前亦表示不排除輸入外勞負責鐵路維修保養。鐵路工會聯合會主席林偉強於同一節目指，港鐵繼早前面對離職潮，現時又面對退休潮，又指公司實行多技能制度，要求員工熟悉不同工程技能，惟薪酬福利在市場上卻欠缺競爭力，導致人才被其他公司搶走。

林偉強強調，鐵路維修屬於專業工種、要求高兼涉及很大安全責任，質疑輸入外勞的資格或經驗是否能勝任，認為與其輸入外勞，不如改善薪酬福利和改革培訓制度，吸引更多本地年輕新血入行。

張欣宇指，港鐵前線員工平均薪金約為17,000元，還要不定時工作，同意薪酬水平無法與零售等行業競爭，又擔心員工之間的語言溝通會構成障礙。

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