港鐵遲開早收｜有議員據悉港鐵擬每周一次　倡勿揀選上班日實行

港鐵日前透露，將研究提早結束或延遲開始列車服務，以增加更多鐵路維修時間。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，據其向港鐵了解，列車服務不會經常「遲開早收」，可能只會每星期1次，即一個月約4次，相信對乘客影響不大、社會可以接受。 盼「遲開早收」日提供替代交通 陳恒鑌今日(22日)在一個電台節目建議，港鐵在「遲開早收」日子要提供替代交通服務，並應選擇在最少乘客受影響的日子，如長假期間調整收車和開車時間，而非上班日。

張欣宇料2000乘客受影響 曾任職港鐵的立法會交通事務委員會委員張欣宇在同一節目估計，日後只有新建或需要接駁新鐵路的車站，才需要更多時間進行維修。他認為，港鐵最多可提早至晚上11時半至凌晨12時收車，當爭取到多1小時維修，便可將原本需時3晚的維修縮短至兩晚內完成，相信只要有足夠接駁巴士便能應付該時段內約1,000至2,000人的乘客量。