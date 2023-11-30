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2023-11-30 10:41:30

港鐵邀千人試用「輪椅活動摺板預約」功能　多6車站裝電動輪椅專用充電插座

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港鐵邀千人試用「輪椅活動摺板預約」功能　再多6車站裝電動輪椅專用充電插座

港鐵邀千人試用「輪椅活動摺板預約」功能　再多6車站裝電動輪椅專用充電插座

港鐵近年致力推動「智慧出行」，希望透過應用創新科技，為乘客帶來更個人化、無縫及關愛共融的出行體驗。港鐵公司總經理-市務及客戶體驗梁靜雯，近日分享關愛共融方面的多項工作進展，包括加強宣傳教育去推廣共融文化、應用科技去提升無障礙出行的體驗，以及持續提升車站無障礙設施和服務。

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「關愛共乘」app新增3大功能

在應用科技方面，港鐵持續優化「關愛共乘」手機應用程式，於上個月提升及新增3大功能，包括為簡易版行程指南加入實時升降機運作情況的資訊、新增查閱「無障礙設施」功能，以及邀請約1,000位輪椅使用者及照顧者參與試用新增的「輪椅活動摺板預約(試用版)」功能。在完成收集不同意見並完善各項功能細節之後，港鐵會適時全面推出「輪椅活動摺板預約服務」。而該應用程式內專為視障人士而設、正於會展站試驗的「站內導航」服務，亦預計最快於今年底擴展至觀塘綫全線車站。

再多6車站裝電動輪椅專用充電插座

除了運用科技，港鐵亦一直投放資源，持續提升車站無障礙設施及服務，以下的幾項提升會在明年內完成，包括繼九龍塘站之後，於另外6個車站加裝電動輪椅專用充電插座；為全綫重鐵車站出入口對外/向街的橫額位置加設出入口標示；以及將現時正於北角站進行試驗、為聽障人士而設的關門提示燈裝置安裝至27個轉車站。

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